"Реал" и "Барселона" впервые за 17 лет сыграли безголевую ничью

"Реал" и "Барселона" в среду вечером сыграли перенесенный матч 10-го тура. Встреча в столице Каталонии победителя не выявила.
Октябрьский матч грандов испанскго футбола был сорван из-за протестов в Каталонии. К декабрю политическая ситуация осталась также неурегулированной, но градус напряжения заметно упал. Однако полиция Испании была вынуждена пойти на беспрецедентные меры безопасности для игроков, которые разместились в одном отеле и на стадион также прибыли вместе двумя автобусами. На матче было задействовано до трех тысяч полицейских, а саму игру в начале второго тайма прервали из-за протестной выходки болельщиков, закидавших поле надувными мячи - так каталонцы протестовали против применения полицией для разгона демонстрантов резиновых пуль.
BREAKING: Pro-independence protesters stop the Clásico football match by throwing inflatable balls. pic.twitter.com/HxQ8S3zBip— Catalans for Yes 🎗 (@CatalansForYes) December 18, 2019
Сам матч впервые за 17 лет окончился безголевой ничьей и "Барса" с "Реалом" сохранили двоевластие в турнирной таблице Ла Лиги, набрав по 36 очков., опережая "Севилью" на пять баллов. Капитан "Реала" Серхио Рамос остался недоволен судейством матча: по его мнению главный арбитр встречи Алехандро Эрнандес не назначил два пенальти за нарушения против игрока мадридцев Рафаэля Варана.