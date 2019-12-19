Чт, 19.12.2019
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  • "Реал" и "Барселона" впервые за 17 лет сыграли безголевую ничью

"Реал" и "Барселона" впервые за 17 лет сыграли безголевую ничью

Фрагмент "Классико" "Барселона" - "Реал"

ФОТО: ALBERT GEA/REUTERS

"Реал" и "Барселона"  в среду вечером сыграли перенесенный матч 10-го тура. Встреча в столице Каталонии победителя не выявила.

Октябрьский матч грандов испанскго футбола был сорван из-за протестов в Каталонии. К декабрю политическая ситуация осталась также неурегулированной, но градус напряжения заметно упал. Однако полиция Испании была вынуждена пойти на беспрецедентные меры безопасности для игроков, которые разместились в одном отеле и на стадион также прибыли вместе двумя автобусами. На матче было задействовано до трех тысяч полицейских, а саму игру в начале второго тайма прервали из-за протестной выходки болельщиков, закидавших поле надувными мячи - так каталонцы протестовали против применения полицией для разгона демонстрантов резиновых пуль.

Сам матч впервые за 17 лет окончился безголевой ничьей и "Барса" с "Реалом" сохранили двоевластие в турнирной таблице Ла Лиги, набрав по 36 очков., опережая "Севилью" на пять баллов. Капитан "Реала" Серхио Рамос остался недоволен судейством матча: по его мнению главный арбитр встречи Алехандро Эрнандес не назначил два пенальти за нарушения против игрока мадридцев Рафаэля Варана.

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