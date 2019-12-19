"Реал" и "Барселона" впервые за 17 лет сыграли безголевую ничью

Октябрьский матч грандов испанскго футбола был сорван из-за протестов в Каталонии. К декабрю политическая ситуация осталась также неурегулированной, но градус напряжения заметно упал. Однако полиция Испании была вынуждена пойти на беспрецедентные меры безопасности для игроков, которые разместились в одном отеле и на стадион также прибыли вместе двумя автобусами. На матче было задействовано до трех тысяч полицейских, а саму игру в начале второго тайма прервали из-за протестной выходки болельщиков, закидавших поле надувными мячи - так каталонцы протестовали против применения полицией для разгона демонстрантов резиновых пуль.