В WADA захотели пересмотреть дела оправданных CAS российских спортсменов

Юнгер посчитал, что дела удастся возобновить благодаря новым доказательствам, полученным в результате изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории. По его словам, один из экспертов лаборатории был свидетелем процесса в CAS. «Мы узнали, что некоторые из его электронных сообщений были удалены или изменены», — отметил глава департамента.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. Кроме того, против российских спортсменов открыли новые дела о допинге.