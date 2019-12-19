Чт, 19.12.2019
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  • К проектированию терминала Юлемисте приступят в новом году: объект хотят сдать в 2026 году

К проектированию терминала Юлемисте приступят в новом году: объект хотят сдать в 2026 году

Терминал Юлемисте.

ФОТО: Zaha Hadid Architects ja osaühing Esplan.

Проектировочные работы терминала Юлемисте, который является частью проекта Rail Baltic, начнутся уже в предстоящем январе, а в эксплуатацию терминал планируется сдать в 2026 году, когда инфраструктура трансбалтийской магистрали будет готова, пишет Rus.ERR.

Выигравшее проектировочный конкурс агентство Zaha Hadid Architects и эстонская компания Esplan должны подписать договор о начале работ в начале следующего года.

В этом году государство приобрело участок земли с 16 гаражами, которые были расположены как раз на месте планируемого терминала. Сколько еще участков придется приобрести государству, выяснится в ходе проектировочных работ. 

Строительство железнодорожного терминала, который должен стать конечной станцией амбиционного проекта Rail Baltic, обойдется государству в 40 млн евро. 

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