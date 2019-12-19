К проектированию терминала Юлемисте приступят в новом году: объект хотят сдать в 2026 году

Выигравшее проектировочный конкурс агентство Zaha Hadid Architects и эстонская компания Esplan должны подписать договор о начале работ в начале следующего года.

В этом году государство приобрело участок земли с 16 гаражами, которые были расположены как раз на месте планируемого терминала. Сколько еще участков придется приобрести государству, выяснится в ходе проектировочных работ.