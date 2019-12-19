ЕС в 2020 году по программе переселения примет более 30 тысяч беженцев

Страны Евросоюза в 2020 году примут более 30 тысяч беженцев, прежде всего из кризисных регионов мира. Такое количество мест государства-участники ЕС подготовили в рамках программы переселения, говорится в сообщении Еврокомиссии.
В соответствии с прогнозом Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, приоритет в рамках программы получат мигранты из Турции, Ливана, Иордании, стран средиземноморского региона, а также Нигера и Руанды, сообщает DW.com.
Вклад ЕС в переселение - крупнейший в мире
Вице-президент Еврокомиссии, комиссар по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас назвал вклад в дело переселения со стороны ЕС крупнейшим в мире. "Когда мы работаем вместе, то можем создавать долговременные, эффективные и безопасные системы для защиты наиболее уязвимых", - подчеркнул он.
В свою очередь, комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон особо выделила необходимость прочного партнерства с третьими странами. По ее словам, программа является ключевым инструментом для гарантии того, что нуждающиеся в защите не станут рисковать жизнями и доберутся до ЕС безопасными и легальными способами.
По данным Еврокомиссии, более 65 тысяч беженцев прибыли в Евросоюз по программе переселения с 2015 года. Принимающая страна получает из бюджета ЕС за каждого переселенного мигранта 10 тысяч евро в качестве финансовой поддержки.