ЕС в 2020 году примет более 30 тысяч беженцев по программе переселения

В соответствии с прогнозом Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, приоритет в рамках программы получат мигранты из Турции, Ливана, Иордании, стран средиземноморского региона, а также Нигера и Руанды, сообщает DW.com.

Вклад ЕС в переселение - крупнейший в мире

Вице-президент Еврокомиссии, комиссар по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас назвал вклад в дело переселения со стороны ЕС крупнейшим в мире. "Когда мы работаем вместе, то можем создавать долговременные, эффективные и безопасные системы" для защиты наиболее уязвимых", - подчеркнул он.

В свою очередь, комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон особо выделила необходимость прочного партнерства с третьими странами. По ее словам, программа является ключевым инструментом для гарантии того, что нуждающиеся в защите не станут рисковать жизнями и доберутся до ЕС безопасными и легальными способами.