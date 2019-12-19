Чт, 19.12.2019
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  • Галерея: десять интерьерных трендов, о которых нужно забыть в новом году

Галерея: десять интерьерных трендов, о которых нужно забыть в новом году

Тренды в дизайне интерьера приходят и уходят, надолго остаются лишь единицы. Сейчас, на пороге 2020 года, самое время оглянуться на тренды последнего десятилетия, о которых портал Kodustiil советует забыть.

Распространяющиеся благодаря СМИ по всему миру тенденции дизайна интерьера непреднамеренно оказывают влияние на облик наших квартир и домов. Сошедшие будто с глянцевых страниц модных журналов кухни с резной мебелью и мраморными столешницами, вычурные тяжелые шторы и многое другое - уже даже не вчерашний, а позавчерашний день. 

Специалисты в области дизайна составили список сомнительных тенденций, пишет msn.com. Взгляните на галерею: возможно, вы найдете на фотографиях что-то до боли знакомое? 

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