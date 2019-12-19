Пресс-конференция Путина грозит превратиться в карнавал

До сих пор плакаты были одним из верных способов выделиться и привлечь к себе внимание на пресс-конференции Путина. Так, в 2017 году президент дал слово журналистке из Татарстана, разглядев на ее плакате надпись «Путин бай-бай», хотя на самом деле там было написано «бабай», то есть дедушка по-татарски. В прошлом году он разрешил журналистке размахивать большим триколором, который мешал операторам. «Российский флаг никому не может мешать», - констатировал Путин и разрешил ей задать вопрос.

Теперь журналистам придется искать другие способы привлечь внимание главы государства, например, многие и раньше уже приходили в карнавальных и национальных костюмах. В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов - 1895 человек . Однако опыт прошлых лет показал, что в зал попадают и люди, не имеющие никакого отношения к СМИ, в результате чего общение превращается в «Прямую линию», то есть в озвучивание жалоб.

В 2017 году на мероприятие обманом проник глава Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб. Он назвался представителем издательства «Потребитель» и начал рассказывать о проблемах в сфере рыбопереработки, но затем все же раскрыл свою личность. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пожурил Зуба за обман, но и поблагодарил за честное признание. Президент же не стал журить главу комбината и ответил на его вопрос.

Как оградить пресс-конференцию от «нежурналистов», в Кремле не знают, подчеркивая, что Путин выступает за открытую аккредитацию.

В этом году, по словам Пескова, президент готов отвечать на любые вопросы, так как сам формат пресс-конференции «абсолютно свободный». В частности он готов говорить о деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова, против которого было сфальсифицировано обвинение в хранении и попытке сбыта наркотиков.