Чт, 19.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим

Исследование: в магазинах продается все меньше эстонских продуктов

Продуктовая корзина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andres Teiss / Postimees

Доля произведенных в Эстонии продуктов питания уменьшается на прилавках магазинов год от года. Если еще в прошлом году доля отечественных продуктов составляла 59%, то в этом году упала до 56%, пишет Rus.ERR.

Согласно проведенному по заказу Министерства сельской жизни исследованию Института конъюнктуры, больше всего эстонских продуктов можно встретить в ассортименте вареных колбас и сосисок (94%), хлеба (92%) и молока (89%).

Половина из проанализированных в исследовании продуктов была дешевле импортных. Больше всего местных продуктов продается в магазинах Selver (63%), а меньше всего – в магазинах сети Maxima и Rimi (в обеих 52%).

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