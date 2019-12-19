Исследование: в магазинах продается все меньше эстонских продуктов

Доля произведенных в Эстонии продуктов питания уменьшается на прилавках магазинов год от года. Если еще в прошлом году доля отечественных продуктов составляла 59%, то в этом году упала до 56%, пишет Rus.ERR.
Согласно проведенному по заказу Министерства сельской жизни исследованию Института конъюнктуры, больше всего эстонских продуктов можно встретить в ассортименте вареных колбас и сосисок (94%), хлеба (92%) и молока (89%).
Половина из проанализированных в исследовании продуктов была дешевле импортных. Больше всего местных продуктов продается в магазинах Selver (63%), а меньше всего – в магазинах сети Maxima и Rimi (в обеих 52%).