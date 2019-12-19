Молодежная сборная Эстонии по хоккею заняла на чемпионате мира пятое место

Турнир группы B первого дивизиона, третьего по силе, мирового хоккея выиграла сборная Венгрии, получившая право перейти в дивизион 1А, второе место заняла команда Франции, на третьем месте оказались хоккеисты Украины, которой Эстония проиграла последний матч ЧМ 3:7. Четвертое место заняла команда Польши, а покинула третий дивизион молодежного хоккея сборная Италии.

Сборная Эстонии в этом году впервые участвовала в третьем по силе молодежном чемпионате мира после победы в дивизионе 2А в прошлом году, турнир, который сборная Эстонии выиграла прошел в таллиннском ледовом холле "Тондираба".