Чт, 19.12.2019
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Молодежная сборная Эстонии по хоккею заняла пятое место на чемпионате мира

Сборная Эстонии по хоккею U20

ФОТО: Eesti Hokiliit

На Украине завершился чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1В для игроков не старше 20 лет.

Турнир группы B первого дивизиона, третьего по силе, мирового хоккея выиграла сборная Венгрии, получившая право перейти в дивизион 1А, второе место заняла команда Франции, на третьем месте оказались хоккеисты Украины, которой Эстония проиграла последний матч ЧМ 3:7. Четвертое место заняла команда Польши, а покинула третий дивизион молодежного хоккея сборная Италии.

Сборная Эстонии в этом году впервые участвовала в третьем по силе молодежном  чемпионате мира после победы в дивизионе 2А в прошлом году, турнир, который сборная Эстонии выиграла прошел в таллиннском ледовом холле "Тондираба".

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