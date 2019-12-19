Автобус Lux Express по пути из Санкт-Петербурга в Таллинн попал в ДТП: погиб человек
Вчера поздним вечером ехавший из Санкт-Петербурга в Таллинн автобус Lux Express сбил шедшего посреди дороги пешехода, который скончался на месте происшествия.
Согласно информации, которую водитель передал работодателю, на участке между деревнями Кипень и Глухово посреди дороги шел пешеход, и автобусу не удалось избежать наезда на него. Погодные условия в этот момент были осложнены сильным ветром и ливнем. Для выяснения деталей произошедшего начато расследование.
Водитель, который имеет права соответствующей категории, был трезв. Он обслуживал линию Санкт-Петербург - Таллинн, с выездом из Санкт-Петербурга в 22:00. Пассажиры не пострадали, благодаря водителям конкурирующего предприятия все они вовремя добрались до пункта назначения.
И хотя детали ДТП будут установлены в ходе расследования, по словам члена правления Lux Express Янно Ритсберга, такое событие тяжело пережить как водителю, так и пассажирам, не говоря уже о родственниках погибшего. «Мы приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства и выражаем сочувствие близким погибшего», - сказал Ритсберг.