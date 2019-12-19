Автобус Lux Express попал в ДТП по пути из Санкт-Петербурга в Таллинн: погиб человек

Согласно информации, которую водитель передал работодателю, на участке между деревнями Кипень и Глухово посреди дороги шел пешеход, и автобусу не удалось избежать наезда на него. Погодные условия в этот момент были осложнены сильным ветром и ливнем. Для выяснения деталей произошедшего начато расследование.

Водитель, который имеет права соответствующей категории, был трезв. Он обслуживал линию Санкт-Петербург - Таллинн, с выездом из Санкт-Петербурга в 22:00. Пассажиры не пострадали, благодаря водителям конкурирующего предприятия все они во время добрались до пункта назначения.