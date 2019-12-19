Глинтвейн на крыше и балет под куполом планетария: пять идей для новогодних праздников в Санкт-Петербурге

Новогодний базар в Новой Голландии

Набережная Адмиралтейского канала, д. 2

Рукотворный остров Новая Голландия в праздничные дни превращается в сказку. Восьмиметровая елка, торговые павильоны, живая музыка в исполнении оркестров Санкт-Петербурга — все это ожидает гостей города, заскочивших на островной огонек. С 21 декабря на Новой Голландии открывается традиционный Новогодний базар. Хотите отведать рождественского грога или привезти на родину особенный подарок? Под эти нужды на территории острова отведено 14 киосков с подарками и едой. Помощники Деда Мороза помогут детям от шести лет сделать традиционные новогодние украшения разных стран — от Мексики до Японии. Также в программе новогодних мероприятий выступления оркестров и 31 декабря показ балета на большом экране.

Новогодний фестиваль «Глинтвейн на крыше»

Лиговский проспект, д. 74

Не каждый турист знает, что культура Санкт-Петербурга тесно связана с крышами. По крышам водят экскурсии, на них устраивают пикники, открывают рестораны и организуют праздники. С 1 по 8 января «Лофт Проект Этажи» проводит фестиваль «Глинтвейн на крыше». Вы приобретаете билет, берете горячий напиток и отправляетесь на крышу лофта любоваться с пятого этажа историческим центром города. Помимо живописных видов и глинтвейна организаторы подготовили креативную выставку «Собакатор» от тату-художника и иллюстратора Ани Idiotstile. Особенно атмосферно на крыше будет вечером, когда над каждым экспонатом выставки загорится свой фонарь. Мероприятие подойдет как большим, так и маленьким гостям. Дети до семи лет могут посетить фестиваль бесплатно, но в сопровождении родителей.

Каток у моря в «Севкабель Порт»

Кожевенная линия, д. 40

Что это, если не рождественское чудо - отправиться на каток у моря, утопающий в свете гирлянд? 21 декабря креативный кластер «Севкабель Порт» открывает «Каток у моря». Территория, залитая льдом, общей площадью 2000 м2 находится на берегу Финского залива. В ее середине растут деревья, от которых расходятся сотни лампочек, а рядом с Кабельным цехом можно забраться на мост и выйти к набережной. Правила поведения на льду остаются прежними: никакого хоккея и салочек, только веселое катание с самым романтичным видом на залив. Отличный способ удивить свою вторую половинку и набраться впечатлений, которых хватит на целый год вперед.

«Балет под звездами» в Планетарии №1

Набережная Обводного канала, д. 74 лит.ц

Специально для эстетствующих дам и господ туристическая столица России подготовила нечто особенное. В Петербурге состоится популярное шоу «Балет под звёздами: Времена года». Классическая музыка, одна из лучших балетных трупп города и возможности крупнейшего планетария в мире — Планетария №1 — сойдутся в одной точке. Зрители окажутся в центре 70-минутного современного представления на стыке классического балета и прогрессивных визуальных технологий. Под бессмертную музыку Антонио Вивальди гости погрузятся в невероятное приключение: слияние музыки, графики и танца в исполнении артистов Санкт-Петербургского Театра Балета имени П. И. Чайковского. Только 3 и 4 января в 21.00 в Планетарии №1.

Концерт «Классика на песке. Щелкунчик» в Анненкирхе

Кирочная улица, д. 8В