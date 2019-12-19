Стало известно, кто может стать новым генпрокурором Эстонии

Председатель правовой комиссии Яанус Карилайд отметил, что кандидат обладает всеми необходимыми для работы навыками и знаниями. «Я верю, что Андрес Пармас сможет применять принцип равного обращения и уверенно и беспристрастно руководить прокуратурой. Того же от него ранее требовала занимаемая должность судьи», - сказал Карилайд.