Стало известно, кто может стать новым генпрокурором Эстонии

Правовая комиссия Рийгикогу поддержала предложение министра юстиции Райво Аэга назначить генеральным прокурором страны Андреса Пармаса.
Председатель правовой комиссии Яанус Карилайд отметил, что кандидат обладает всеми необходимыми для работы навыками и знаниями. «Я верю, что Андрес Пармас сможет применять принцип равного обращения и уверенно и беспристрастно руководить прокуратурой. Того же от него ранее требовала занимаемая должность судьи», - сказал Карилайд.
Состоящие в правовой комиссии депутаты от Партии реформ в голосовании заняли нейтральную позицию, указав на отсутствие у кандидата опыта руководства.
Согласно закону о прокуратуре, генпрокурора страны назначает правительство по предложению министра юстиции, выслушав мнение правовой комиссии Рийгикогу.