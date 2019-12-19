Фото: в Таллинне открыли крупнейшее парковочное здание

«Ülemiste City все больше ориентируется на пешеходов, поскольку мы хотим освободить квартал от автомобилей. Открытие крупнейшей парковки еще на шаг приблизило нас к этой цели – мы направляем автомобильное движение на окраины квартала, где расположены парковочные здания, и центр остается свободным», - рассказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов.

ФОТО: Юлия-Мария Линна

По его словам, сейчас в квартале насчитывается 3500 парковочных мест, половина из которых расположены на крытых парковках. Это полностью покрывает потребности 10 000 человек, потому что большая часть людей добирается в квартал на общественном транспорте.

ФОТО: Юлия-Мария Линна