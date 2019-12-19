Фото: в Таллинне открыли крупнейшее парковочное здание

Вчера в Ülemiste City на улице Суур-Сыэмяэ открыли новую крытую парковку, которую весной 2020-го года соединят с помощью галереи с 12-этажным офисным зданием. Шестиэтажный гараж на 529 мест в общей сложности имеет площадь 12 600 м2. Концерн Technopolis Ülemiste AS инвестирует в строительство нового здания и парковки примерно 25 млн евро.
«Ülemiste City все больше ориентируется на пешеходов, поскольку мы хотим освободить квартал от автомобилей. Открытие крупнейшей парковки еще на шаг приблизило нас к этой цели – мы направляем автомобильное движение на окраины квартала, где расположены парковочные здания, и центр остается свободным», - рассказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов.
По его словам, сейчас в квартале насчитывается 3500 парковочных мест, половина из которых расположены на крытых парковках. Это полностью покрывает потребности 10 000 человек, потому что большая часть людей добирается в квартал на общественном транспорте.
На строительство парковки по адресу Суур-Сыэмяэ,12а ушло 400 тонн металла и 5200 кубометров бетона. Строение объединят с офисным зданием с помощью галереи. Вход на парковку расположен со стороны улицы Суур-Сыэмяэ. Кроме того, в здании есть парковка для велосипедов и мотоциклов. С южной стороны нового дома будет располагаться площадь с фонтанами и зонами отдыха.