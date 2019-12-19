Комбинация "123456" шестой раз подряд возглавила рейтинг худших паролей года

В общей сложности эксперты проанализировали свыше 5 млн паролей и отобрали сто самых популярных и, следовательно, худших с точки зрения информационной безопасности. Шестой год подряд во главе этого рейтинга оказался пароль "123456", а вторую строчку в этот раз занял пароль "123456789". Далее в списке идут комбинации "qwerty", "password", "1234567", "12345678", "12345", "iloveyou", "111111" и "123123". Как отметили составители рейтинга пароль "password" впервые не вошел в тройку худших.

В компании также отметили, что в этом году пароль "donald" не вошел в топ-100 самых популярных, хотя год назад он занимал 23-е место рейтинга.

По оценке SplashData, около 10% всех пользователей в мире хотя бы раз использовали как минимум один из 25 худших паролей этого года, а около 3% людей использовали пароль "123456".