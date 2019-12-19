Гаражное товарищество отбивается от скандально известного предпринимателя

«Сейчас мы судимся с бывшим членом правления Воммом, который отдал свои гаражи Иванишвили. Против него выставлен иск, товарищество хочет получить с него 15 000 евро», - сказал Дубов.

«Когда Вомм был в правлении товарищества, то он выставлял от своей фирмы какие-то фиктивные счета. Поскольку никто ему их не оплачивал, он начал требовать деньги через суд. Суд отправлял товариществу электронные письма, в которых просил высказать свою позицию. Но электронная почта товарищества была у него, поэтому никто об этом не знал и письма из суда просто остались без ответа. Из-за этого суд вынес заочное решение и обязал товарищество оплатить „долги“», - объяснил Дубов. Судебное заседание пройдет 27 января.

Вомм комментировать тему отказался: «Я никак с этим товариществом не связан, и не хочу об этом говорить».

Дубов пообещал организовать в товариществе собрание, на котором хочет изменить устав таким образом, чтобы Иванишвили не смог без согласия всех членов товарищества принимать какие-то крупные решения: «Сейчас я и занимаюсь тем, что собираю людей. Всем, кого я знаю лично, пытаюсь объяснить, с какой проблемой мы столкнулись. Это очень утомляет, но вместе мы с ним справимся».

Инфраструктурные сделки Иванишвили

В 2011 году Иванишвили купил находящуюся в таллиннском районе Хааберсти улицу Харги. Застройщик этого жилого района столкнулся с трудностями, и судебный исполнитель выставил улицу на торги, где Иванишвили купил ее по начальной цене 10 000 евро. Жители игнорировали установленные на дороге запрещающие проезд знаки, а полиция посчитала правыми людей.

В 2013 году Иванишвили купил улицу Вяйке-Тамме в деревне Раэ одноименной волости и начал требовать плату у всех живущих у этой дороги людей. Жители сообща обратились в суд, и если Иванишвили требовал с каждой семьи по 50 евро в месяц, а за проезд грузовой машины 100 евро, то суд постановил, что каждая семья должна платить не больше 30 евро в год.

В деревне Кулли волости Раазику Иванишвили купил снабжающий дома на улице Пистрику-теэ водой насос. Жители отказались платить ему за воду огромные суммы, волостная управа и полиция заняли сторону жителей.