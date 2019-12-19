Гаражное товарищество отбивается от скандально известного предпринимателя

Известный скупщик дорог и водяных трасс Константин Иванишвили теперь орудует в расположенном в Мустамяэ гаражном товариществе, пишет Postimees.
Скандально известный предприниматель Константин Иванишвили, который до сих пор зарабатывал на хлеб скупкой проезжих дорог и водяных трасс, расширил поле своей деятельности: теперь он пытается захватить одно расположенное на улице Ретке-теэ гаражное товарищество.
Postimees и раньше неоднократно писал об Иванишвили. Его бизнес-план в общих чертах прост: он выкупает из банкротства или на каком-то аукционе, например, кусочек дороги, который для многих людей является единственной возможностью попасть домой и из дома. И начинает требовать деньги за ее использование. Такие возможности возникают в том случае, если застройщик построил новый район с дорогами, но или из-за банкротства, или по каким-то другим причинам не передал дороги, водяные трассы или уличное освещение местному самоуправлению. Иванишвили пытается выкупить эти трассы, насосные станции и другие элементы инфраструктуры, без которых люди просто не справятся.
Попытка поглотить гаражное товарищество – это что-то новенькое для него. В Postimees обратился мелкий предприниматель, который неделю назад приобрел два подземных гаражных бокса в гаражном товариществе Ретке-теэ, 19. В одном он хранит свою машину, во втором строительные инструменты, которым зарабатывает себе на пропитание. Заметив, что с потолка в одном из боксов постоянно бежит вода, он начал выяснять и понял, что это не самый черный кот, которого не купил в мешке.
Собственник 20 боксов
«Только после того, как все было оформлено у нотариуса, я узнал, что там происходит. Крыша разрушена, был пожар, дождевая вода течет внутрь, поэтому электричеством пользоваться нельзя», - описал новоиспеченный хозяин гаражного бокса, который не захотел раскрывать своего имени в СМИ. Еще больше печали вызвало то, что в правлении товарищества работает Иванишвили.
Скандально известный предприниматель приобрел у товарищества 20 из 70 боксов и хотел бы прибрать к рукам и все остальные. «Я приведу все в порядок и начну сдавать эти боксы в аренду. Человек же должен как-то жить», - ответил Иванишвили Postimees.
То, что дела у товарищества идут плохо, видно и по объявлениям о продаже недвижимости. Рядом с улицей Ретке-теэ имеется ряд гаражных товариществ. Если в других товариществах гаражный бокс продают даже за 10 000 евро, то в данном товариществе за бокс просят не больше 4700 евро.
Иванишвили посоветовал не верить тому, что говорят о нем за спиной: «В действительности было так, что мой сосед состоит в правлении этого гаражного товарищества. И случайно зашел разговор о том, что у них там серьезные проблемы. Он бедняга работает там без зарплаты, и я просто решил ему помочь».
Проблемы гаражного товарищества начались еще пять лет назад. Иванишвили описал ситуацию так: «Прежде в правлении были одни жулики, которые воровали деньги. Товарищество их прогнало, им на смену пришли новые и еще хуже. Крышу сломали, здание подожгли. После них пришли третьи, которые оказали еще хуже. Теперь я помогаю другу уладить эти дела».
Когда Postimees добрался до места, туда же пришли два собственникам гаражей, которые хотели посмотреть, насколько серьезный ущерб принесли дожди последних дней. Свет горит лишь у входа в подземный гараж. Уже не доходя первого бокса на полу столько воды, что, не промочив ног, дальше не пройти. Поскольку со всех сторон капает вода, то электричество отключено. Соединение между потолком и задней стенкой гаража настолько слабое, что через прорехи просвечивает дневной свет.
«У товарищества большие долги и судебные исполнители на шее. Я предложил членам не мучить себя. Каждый год вы платите в кассу товарищества по 50 евро, на них ничего не сделать. Давайте платить по тысяче евро. Это итого 70 000 евро, и на них можно привести в порядок крышу», - рассказал Иванишвили.
В числе прочего, он предложил товариществу и кредит с 15-процентным интрессом: «Банки же им кредитов не дадут, если судебный исполнитель арестовал землю. Я хочу им только помочь, никто же нигде не дает кредиты без процентов».
Собственники гаражей этого слушать вообще не хотят. «Мы вложили сюда столько денег, но все куда-то пропало. В новом году дело будет обсуждаться в суде, прежде говорить не о чем», - сказал один из них. Иск выставлен против прежних членов правления. В их числе и Михаил Вомм, у которого Иванишвили якобы и купил боксы, которые теперь ему принадлежат.
Общественности Вомм известен тем, что именно его фирма летом прошлого года занималась сгоревшей незаконной свалкой в Ласнамяэ.
«Я предлагаю людям кредит, они говорят, что я вымогаю у них деньги», - жалуется Иванишвили. По его оценке, победа в суде над прежними членами правления никакой пользы товариществу не принесет. Долги товарищества якобы настолько большие, что у членов после их погашения ничего особо не останется.
Иванишвили сделал и еще одно предложение: «Я выкуплю ваши боксы, 2000 евро штука. Иначе вы вообще ничего не получите». «Предложите 4000 евро, сразу продим. Все мы купили эти боксы или за 3000, или еще дороже, а теперь вы говорите, что они ничего не стоят», - отрезали собственники гаражей.
Жизнь показала, что предложения Иванишвили нельзя сразу воспринимать всерьез. И с продажей дорог и водяных трасс в одном или другом самоуправлении он поступал так, что просил у людей за нужным им кусок инфраструктуры цену выше среднего. Если уставшие от психологического давления жители соглашались заплатить, начинался другой разговор. Предприниматель либо начинал просить еще больше, либо выходил с новым планом. Это знают и собственники гаражей на Ретке-теэ, и никто с ним не торгуется.
Товарищество надеется на какое-то решение проблемы
Член правления гаражного товарищества Михаил Дубов все же надеется решить проблемы разумно.
«Сейчас мы судимся с бывшим членом правления Воммом, который отдал свои гаражи Иванишвили. Против него выставлен иск, товарищество хочет получить с него 15 000 евро», - сказал Дубов.
«Когда Вомм был в правлении товарищества, то он выставлял от своей фирмы какие-то фиктивные счета. Поскольку никто ему их не оплачивал, он начал требовать деньги через суд. Суд отправлял товариществу электронные письма, в которых просил высказать свою позицию. Но электронная почта товарищества была у него, поэтому никто об этом не знал и письма из суда просто остались без ответа. Из-за этого суд вынес заочное решение и обязал товарищество оплатить „долги“», - объяснил Дубов. Судебное заседание пройдет 27 января.
Вомм комментировать тему отказался: «Я никак с этим товариществом не связан, и не хочу об этом говорить».
Дубов пообещал организовать в товариществе собрание, на котором хочет изменить устав таким образом, чтобы Иванишвили не смог без согласия всех членов товарищества принимать какие-то крупные решения: «Сейчас я и занимаюсь тем, что собираю людей. Всем, кого я знаю лично, пытаюсь объяснить, с какой проблемой мы столкнулись. Это очень утомляет, но вместе мы с ним справимся».
Инфраструктурные сделки Иванишвили
В 2011 году Иванишвили купил находящуюся в таллиннском районе Хааберсти улицу Харги. Застройщик этого жилого района столкнулся с трудностями, и судебный исполнитель выставил улицу на торги, где Иванишвили купил ее по начальной цене 10 000 евро. Жители игнорировали установленные на дороге запрещающие проезд знаки, а полиция посчитала правыми людей.
В 2013 году Иванишвили купил улицу Вяйке-Тамме в деревне Раэ одноименной волости и начал требовать плату у всех живущих у этой дороги людей. Жители сообща обратились в суд, и если Иванишвили требовал с каждой семьи по 50 евро в месяц, а за проезд грузовой машины 100 евро, то суд постановил, что каждая семья должна платить не больше 30 евро в год.
В деревне Кулли волости Раазику Иванишвили купил снабжающий дома на улице Пистрику-теэ водой насос. Жители отказались платить ему за воду огромные суммы, волостная управа и полиция заняли сторону жителей.