Теплопотери домов в Таллинне: от старых зданий и до новых

Специалисты из эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ с помощью тепловизора обследовали некоторые дома в Таллинне. Показываем теплопотери в разных домах, от 1792 до 2010 годов постройки.
Дом Стенбока
Резиденции Правительства и Госканцелярии Эстонской Республики уже 227 лет. Она расположена по адресу Рахукохту, 3. Дата постройки – 1792 год. Это строение стало первым в списке на проверку. C помощью тепловизора увидели, что основные теплопотери проходят через окна и парадный вход. Также само здание достаточно сильно пропускает тепло через стены.
Фото: https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=7bba062e-1fe4-11ea-b9b8-0edaf8f81e27
Отель Telegraaf
Зданию на улице Вене, 9, в котором сейчас расположен отель Telegraaf, 141 год. Дом построен в далеком 1878 году. Инспектировали его, когда на улице было около нуля градусов. Теплопотери, как и у Дома Стенбока, идут в основном через окна. Но по сравнению с соседними домами потеря тепла не такая высокая.
Фото: https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=c0cf13de-1fe5-11ea-b9b8-0edaf8f81e27
Новое здание Суперминистерств
Четырнадцатиэтажное здание по адресу Суур-Амеэрика, 1 было построено в 2017 году. Несколько лет назад в нем были размещены пять министерств, что позволило хорошо сэкономить на электропотреблении. Вместо 20 тысяч м2, как раньше, министерства на данный момент используют 15 тысяч м2. Это позволит сэкономить государству восемь миллионов евро на затратах на электроэнергию в течение десятилетия. Мы же посмотрели, большие ли теплопотери у здания. В основном, теплопотери идут через холл и вход в здание. Каких-то четких точек потерь по всему зданию нет.
Фото: https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=c0621ef6-1fe9-11ea-b9b8-0edaf8f81e27
Отель Radisson Blu Sky Hotel
Отель Radisson, расположенный в самом центре Таллинна, тоже заинтересовал своими теплопотерями. И через тепловизор можно было увидеть, что теплопотери у отеля минимальны. Основная потеря идет через лестничный пролет. А вот гостиничные номера очень хорошо сохраняют тепло. Также стоит сказать и о том, что ближайшие магазины и стоящие рядом здания не имеют и близко такой энергосберегаемости.
Фото: https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=c0621ef6-1fe9-11ea-b9b8-0edaf8f81e27
Энергоэффективный дом – экономия денег
Член правления компании RIA.com Marketplaces OÜ Артем Уманец сказал, что энергоэффективность домов может сберечь сотни тысяч евро в год: «В Таллинне за последние десять лет появилось множество энергоэффективных домов. Взять тот же Дом Суперминистерств, или десятки жилых многоквартирных домов. Если дом построен по всем стандартам и застройщик не сэкономил на строительстве деньги, то на отоплении можно в будущем экономить до 50%, как в отеле Radisson, где потери минимальны».