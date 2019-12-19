Теплопотери домов в Таллинне: от старых зданий и до новых

Дом Стенбока

Резиденции Правительства и Госканцелярии Эстонской Республики уже 227 лет. Она расположена по адресу Рахукохту, 3. Дата постройки – 1792 год. Это строение стало первым в списке на проверку. C помощью тепловизора увидели, что основные теплопотери проходят через окна и парадный вход. Также само здание достаточно сильно пропускает тепло через стены.

Отель Telegraaf

Зданию на улице Вене, 9, в котором сейчас расположен отель Telegraaf, 141 год. Дом построен в далеком 1878 году. Инспектировали его, когда на улице было около нуля градусов. Теплопотери, как и у Дома Стенбока, идут в основном через окна. Но по сравнению с соседними домами потеря тепла не такая высокая.

Новое здание Суперминистерств

Четырнадцатиэтажное здание по адресу Суур-Амеэрика, 1 было построено в 2017 году. Несколько лет назад в нем были размещены пять министерств, что позволило хорошо сэкономить на электропотреблении. Вместо 20 тысяч м2, как раньше, министерства на данный момент используют 15 тысяч м2. Это позволит сэкономить государству восемь миллионов евро на затратах на электроэнергию в течение десятилетия. Мы же посмотрели, большие ли теплопотери у здания. В основном, теплопотери идут через холл и вход в здание. Каких-то четких точек потерь по всему зданию нет.

Отель Radisson Blu Sky Hotel

Отель Radisson, расположенный в самом центре Таллинна, тоже заинтересовал своими теплопотерями. И через тепловизор можно было увидеть, что теплопотери у отеля минимальны. Основная потеря идет через лестничный пролет. А вот гостиничные номера очень хорошо сохраняют тепло. Также стоит сказать и о том, что ближайшие магазины и стоящие рядом здания не имеют и близко такой энергосберегаемости.

Энергоэффективный дом – экономия денег