Служившее в Мали подразделение вернулось в Эстонию

За время участия продолжавшейся более четырех месяцев операции военнослужащие из Estpla-32 провели 24 патрулей, 38 раз занимались комплектацией охраны военной базы, 41 раз приходили в состояние готовности к срочному реагированию и использовали беспилотную сухопутную машину Milrem Robotics во время шести патрулей, передал главный штаб Сил обороны.

«Несмотря на плотный график все подразделение продемонстрировало высокую индивидуальную готовность и волю к работе. Все внесли значительный вклад в то, чтобы поставленные для нас задачи в рамках операции «Бархан» были успешно выполнены», - сказал командующий Estpla-32 лейтенант Таави Ээсалу.