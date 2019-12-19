Чт, 19.12.2019
Учителя постоянно находятся в стрессе. Кроме того, негативный фон вокруг русской школы создают политики - своими заявлениями и законопроектами. Денис Преснецов

Служившее в Мали подразделение вернулось в Эстонию

Mali

ФОТО: Eesti Kaitsevägi

Рано утром в четверг в Эстонию вернулись служившие с начала августа в Мали в составе операции Barkhane («Бархан») члены пехотного подразделения Estpla-32 и подразделения поддержки.

За время участия продолжавшейся более четырех месяцев операции военнослужащие из Estpla-32 провели 24 патрулей, 38 раз занимались комплектацией охраны военной базы, 41 раз приходили в состояние готовности к срочному реагированию и использовали беспилотную сухопутную машину Milrem Robotics во время шести патрулей, передал главный штаб Сил обороны.

«Несмотря на плотный график все подразделение продемонстрировало высокую индивидуальную готовность и волю к работе. Все внесли значительный вклад в то, чтобы поставленные для нас задачи в рамках операции «Бархан» были успешно выполнены», - сказал командующий Estpla-32 лейтенант Таави Ээсалу.

Операция «Бархан» — проводящаяся под руководством Франции антиповстанческая операция в регионе Сахель.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ