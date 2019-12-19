Революция в парилке: банная технология эстонского стартапа взбудоражила рынок

Команда Saunum поставила целью разработать технологию, которая позволит смешивать слои воздуха таким образом, чтобы температура в парилке была более равномерной, а пар – не таким агрессивным. Идея пришла в голову инженеру и основателю Saunum Андрусу Варе в хуторской бане по-черному. Из-за долгой растопки такие бани всегда равномерно теплые, а пар в них – мягкий и приятный.

«Бани в городских домах и квартирах часто со временем превращаются в склад всего ненужного – люди просто не хотят ими пользоваться по назначению. Причина простая: пар в них колючий и сухой, он обжигает лицо, уши, голову. Ко всему прочему, температура в парилке тоже в большинстве случаев неравномерная – на уровне головы может достигать 120 градусов, а у ног тем временем будет градусов 30. Такая разница на самом деле очень неполезна для здоровья – она нарушает работу сердца и напрягает суставы. Именно поэтому после парилки люди часто бывают уставшими, а ведь баня, напротив, должна бодрить и оказывать стимулирующий эффект», – рассказал Варе.

Хоть Варе и получил специальность инженера-теплоэнергетика, выравнивание температуры и воздушных потоков в небольшом помещении бани оказалось более сложной задачей, чем он себе представлял. «Самым серьезным вызовом при разработке инженерно-технического решения стало обеспечение лучшего внутреннего климата в небольшом помещении бани без существенного увеличения уровня шума. Кроме того, оборудование должно было сохранять работоспособность при высокой температуре и, конечно же, быть безопасным», – прокомментировал Варе.

Хотя в широкую продажу каменки Saunum поступили только сейчас, специальные проекты компания выполняла и раньше – посетители Viimsi SPA, например, смогли оценить пар от Saunum уже около полугода назад. По словам заведующей банного центра Viimsi SPA Айники Сюльд, решение испытать каменку Saunum уже однозначно оправдало себя. «Многие клиенты говорят, что давно искали баню, где температура воздуха была бы равномерной, а пар – более мягким. Такая жара не действует изнуряющим образом – в парилке можно проводить больше времени и от нее не устаешь. Да чего там – это и моя любимая баня!» – сказала Сюльд.

На данный момент в ассортименте Saunum три товара. Base – универсальный модуль внутреннего климата, который можно установить в любую баню вне зависимости от используемой каменки. Premium и Professional – дизайнерские каменки с встроенной системой внутреннего климата. «Во всех трех вариантах используются также сферы из розовой гималайской соли. Это может показаться излишеством и данью моде, но положительное влияние частиц соли на дыхательные пути и кожу научно доказано, и именно поэтому мы решили использовать соль в наших устройствах», – добавил Варе.