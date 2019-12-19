Исследование: больше половины жителей Эстонии намерены оставить деньги во II пенсионной ступени

Проведенный в декабре опрос демонстрирует, что только 14 процентов намерены забрать свои пенсионные сбережения. Они намерены за счет этих средств вернуть долги по кредитам, использовать эти деньги в качестве первого взноса или же сделать, к примеру, ремонт.

Всего четыре процента намерены инвестировать высвобожденные средства. Однако пока что государство еще не определилось с деталями того, как будет происходить создание инвестиционного счета.

Согласно исследованию, большинство людей осознает, как важно пенсионное накопление, а именно 84 процента опрошенных, хотя 15 процентов отметили, что несмотря на это, не копят деньги сейчас.