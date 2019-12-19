Исследование: больше половины жителей Эстонии намерены оставить деньги во II пенсионной ступени

Согласно исследованию Kantar Emor, 53 процента присоединившихся ко второй пенсионной ступени намерены оставить свои сбережения в ней.
Проведенный в декабре опрос демонстрирует, что только 14 процентов намерены забрать свои пенсионные сбережения. Они намерены за счет этих средств вернуть долги по кредитам, использовать эти деньги в качестве первого взноса или же сделать, к примеру, ремонт.
Всего четыре процента намерены инвестировать высвобожденные средства. Однако пока что государство еще не определилось с деталями того, как будет происходить создание инвестиционного счета.
Согласно исследованию, большинство людей осознает, как важно пенсионное накопление, а именно 84 процента опрошенных, хотя 15 процентов отметили, что несмотря на это, не копят деньги сейчас.
В опросе приняли участие 1053 жителя Эстонии в возрасте 18-74 года.