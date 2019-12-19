Абсурд: в Эстонии растворились в воздухе 184 000 автомобилей

Речь идет о механических транспортных средствах, которым более десяти лет, но они годами уже не проходят техосмотр и не оформляют дорожную страховку, а их регистрационная запись приостановлена не неопределенное время. Если в 2013 году таких машин было 130 000, на сегодняшний день это число выросло еще на 54 000. Есть основание полагать, что большинства этих транспортных средств уже нет.

Причина этой ситуации скрывается в принятом в 2013 году изменении Закона о дорожном страховании, в результате чего в дорожном регистре появилась так называемая неактивная часть – это значит, что регистрационная запись автомобилей, с последнего техосмотра и полиса дорожной страховки которых прошло два года, приостанавливается на основании Закона о дорожном движении.

Регистрационная запись восстанавливается, если автомобиль проходит техосмотр, но на практике в отношении этих машин это маловероятно.

Министр окружающей среды Рене Кокк сообщил, что в дорожный регистр в год поступает сотня новых заявлений об удалении транспортного средства из дорожного регистра без справки о ликвидации автомобиля. «Массовое поступление заявление может говорить о масштабной незаконной деятельности по ликвидации. Закон об отходах предусматривает, что транспортное средство можно убрать из дорожного регистра только со справкой о ликвидации его в мастерской», - говорит Кокк.

Поэтому такие незаконно уничтоженные автомобили в итоге попадают в неактивную часть дорожного регистра. Поскольку незаконная ликвидация автомобиля не несет каких-либо последствий для владельца, он не заинтересован передать транспорт официальным мастерским по ликвидации, поскольку, уничтожив или продав автомобиль незаконному ликвидатору, можно заработать больше денег.

«Осмелюсь сказать, что в Эстонии нелегально уничтожены тысячи неиспользуемых транспортных средств. Нелегальные мастерские по ликвидации с большой вероятностью не отвечают действующим требованиям и не распоряжаются возникающими отходами в соответствии требованиям Закона об отходах. Нелегальная ликвидация неиспользуемых транспортных средств является серьезной угрозой окружающей среде и экономике», - говорит министр.

Но этот закон настолько абсурдный, что в случае давно уничтоженных автомобилей нет ни одной законной возможности их удалить из регистра.

Как журналист пытался удалить хлам из регистра

Журналист Postimees Айвар Пау пытался убрать из регистра давно уничтоженный автомобиль. Он зашел в среду самообслуживания Департамента шоссейных дорог и отправил просьбу убрать выпущенный в 1985 году и разбитый в давние студенческие времена автомобиль.

Он подтвердил, как предусматривает закон, что автомобиль уничтожен и выразил сожаление, что он не представляет необходимую справку из мастерской или предприятия, занимающегося утилизацией отходов.

В результате такой ход событий в Эстонии просто невозможен. Этот автомобиль останется на имени владельца навечно и, возможно, будет передан по наследству.

Порядок такой: если автомобиль был уничтожен без справок до 1 мая 2004 года, теоретически все-таки владелец может его убрать из регистра. Но если после, нужны бумаги.