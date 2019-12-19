Названы 10 вещей, о которых следует знать перед поездкой в Европу

Первое, что советуют эксперты: обязательно сравнивайте цены на перелеты в европейские города, пишет Turizm. Дело в том, билеты лоукостеров, на первый взгляд, такие привлекательные, в итоге часто обходятся в круглую сумму. Происходит это за счет взимания платы за дополнительные услуги, такие как провоз багажа сверх нормы, выбор места и другие. Некоторые перевозчики взимают также различные плату за обслуживание и сборы. Поэтому рекомендуется каждый раз не лениться и сравнивать цены на авиабилеты, чтобы получить реально выгодное предложение.

Одна из самых распространенных ошибок, которые совершают новички в Европе, — это попытка посмотреть все и сразу. За один раз увидеть десятки музеев, исторические здания и достопримечательности бывает крайне сложно даже в рамках посещения одной страны. Эксперты рекомендуют сосредоточиться на одном или двух городах, которые получится изучить более тщательно, а также время от времени сходить с проторенных туристических маршрутов.

Еще один совет для путешествующих в Европу — пользоваться железнодорожным сообщением. Несмотря на то, что некоторые лоукостеры предлагают заманчивые ультра-дешевые авиабилеты, поездка на поезде часто является лучшим вариантом для путешествия. Не нужно тратить лишнее время на досмотры, испытывать проблемы с пространством для ног. К тому же путешествие по железной дороге в Европе гарантирует отличные пейзажи, открывающиеся из окна вагона. Туристам также рекомендуют пользоваться железнодорожными абонементами Eurail Pass, которые дают доступ к 31 стране и примерно 40 тысячам пунктов назначения, и мобильным приложением Rail Planner для проверки расписания поездов, бронирования билетов и планирования поездки.