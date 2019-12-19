Названы десять вещей, о которых следует знать перед поездкой в Европу

Первое, что советуют эксперты: обязательно сравнивайте цены на перелеты в европейские города, пишет Turizm. Дело в том, билеты лоукостеров, на первый взгляд, такие привлекательные, в итоге часто обходятся в круглую сумму. Происходит это за счет взимания платы за дополнительные услуги, такие как провоз багажа сверх нормы, выбор места и другие. Некоторые перевозчики взимают также различные плату за обслуживание и сборы. Поэтому рекомендуется каждый раз не лениться и сравнивать цены на авиабилеты, чтобы получить реально выгодное предложение.

Одна из самых распространенных ошибок, которые совершают новички в Европе, — это попытка посмотреть все и сразу. За один раз увидеть десятки музеев, исторические здания и достопримечательности бывает крайне сложно даже в рамках посещения одной страны. Эксперты рекомендуют сосредоточиться на одном или двух городах, которые получится изучить более тщательно, а также время от времени сходить с проторенных туристических маршрутов.

Еще один совет для путешествующих в Европу — пользоваться железнодорожным сообщением. Несмотря на то, что некоторые лоукостеры предлагают заманчивые ультрадешевые авиабилеты, поездка на поезде часто является лучшим вариантом для путешествия. Не нужно тратить лишнее время на досмотры, испытывать проблемы с пространством для ног. К тому же путешествие по железной дороге в Европе гарантирует отличные пейзажи, открывающиеся из окна вагона. Туристам также рекомендуют пользоваться железнодорожными абонементами Eurail Pass, которые дают доступ к 31 стране и примерно 40 тысячам пунктов назначения, и мобильным приложением Rail Planner для проверки расписания поездов, бронирования билетов и планирования поездки.