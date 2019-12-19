Госсуд признал Закон о слежке со стороны Сил обороны противоречащим Конституции

В то же время, Госсуд не согласился с другими перечисленными в заявлении президента замечаниями о неконституционности законопроекта.

7 марта президент Керсти Кальюлайд оставила не провозглашенным принятый Рийгикогу 20 февраля закон, увеличивающий права Сил обороны на скрытое контролирование личных данных и ведение скрытой слежки за личностью. Закон предоставляет Силам обороны право временно для защиты безопасности скрыто проверять личные данные из источников государства, местных самоуправлений, иных общественно-правовых или частно-правовых юридических лиц, пользоваться закрытой информацией и конспиративными приемами, скрыто следить за людьми. 29 мая Рийгикогу вновь принял закон без изменений. 14 июня президент обратилась в Госсуд с просьбой признать законопроект неконституционным.

Хотя закон ограничивает право на скрытую слежку 24 часами, по мнению президента предоставление подобного права Силам обороны является непропорциональным и не соответствует Конституции и роли Сил обороны в демократическом обществе. Силы обороны не должны в мирное время получать полномочия на скрытую обработку информации внутри государства, которыми пользуются органы безопасности и охраны правопорядка — такие, как департамент полиции безопасности и департамент полиции и погранохраны. Право Сил обороны скрыто вести слежку за лицами может привести к нарушению защищенных конституцией прав.

Госсуд удовлетворил ходатайство и признал законопроект противоречащим Конституции. По мнению Госсуда, права, которые законопроект предоставляет Силам обороны нарушают право на неприкосновенность частной жизни. В то же время, учитывая условия применения мер и их содержание, а также связанные с ними гарантии и возможности контроля за ними, госсуд счел предоставляемые Силам обороны права соответствующими конституции.

В то же время, по мнению Госсуда, Конституции противоречит отсутствие эффективного контроля за тем, обоснованно ли решение Сил обороны не информировать людей о скрытой слежке за ними. По Закону об организации Сил обороны, Силы обороны обязаны информировать лиц о скрытой слежке за ними, после того, как информирование более не угрожает цели слежки. При этом закон не дает Силам обороны оснований решать не информировать лиц, но возлагает на них обязательство взвешивать обоснованность неинформирования.

По словам Госсуда, закон, регулирующий слежку со стороны Сил обороны, должен предусматривать эффективные гарантии, исключающие ситуации, в которых лиц могли бы произвольно не информировать о том, что Силы обороны обрабатывали связанную с ними информацию. Гарантия этого права является для лица предпосылкой для защиты своих прав через суд и превентивной мерой, которая может позволить избежать легкомысленного или противоправного вмешательства со стороны исполнительной власти.