Видео: Toyota доработает RAV4 после критики результатов лосиного теста

Несмотря на это, в Toyota решили предложить клиентам выбор между двумя настройками электронной системы стабилизации (VSC): в первом случае она срабатывает в стандартном режиме, а во втором — чуть раньше, с большим акцентом на экстремальные ситуации, как, например, лосиный тест. Компания завершит разработку не позднее середины следующего года, после чего новые настройки VSC станут доступны для гибридной модификации RAV4, пишет Motor .

Суть лосиного теста заключается в том, чтобы проверить устойчивость автомобиля во время резкого перестроения для объезда препятствия. Журналисты шведского издания Teknikens Värld раскритиковали гибридный RAV4 за то, что скорости более 68 километров в час система стабилизации на кроссовере срабатывает позже, чем нужно. Он начинает скользить боком либо заваливаться на внешние колеса. Неоднозначный результат теста прокомментировали в Toyota: представители марки заявили, что модель «проходит строгие процедуры оценки безопасности и соответствует всем внутренним требованиям.