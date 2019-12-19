Видео: Toyota доработает RAV4 после критики результатов лосиного теста

Как сообщают СМИ, Toyota приступила к работе над созданием иных настроек электронной системы стабилизации для RAV4 после того, как шведские журналисты провели лосиный тест модели и усомнились в безопасности гибридной модификации. Позже выяснилось, что причин для беспокойства нет и кроссовер соответствует всем стандартам безопасности.
Несмотря на это, в Toyota решили предложить клиентам выбор между двумя настройками электронной системы стабилизации (VSC): в первом случае она срабатывает в стандартном режиме, а во втором — чуть раньше, с большим акцентом на экстремальные ситуации, как, например, лосиный тест. Компания завершит разработку не позднее середины следующего года, после чего новые настройки VSC станут доступны для гибридной модификации RAV4, пишет Motor.
Суть лосиного теста заключается в том, чтобы проверить устойчивость автомобиля во время резкого перестроения для объезда препятствия. Журналисты шведского издания Teknikens Värld раскритиковали гибридный RAV4 за то, что скорости более 68 километров в час система стабилизации на кроссовере срабатывает позже, чем нужно. Он начинает скользить боком либо заваливаться на внешние колеса. Неоднозначный результат теста прокомментировали в Toyota: представители марки заявили, что модель «проходит строгие процедуры оценки безопасности и соответствует всем внутренним требованиям.