Чт, 19.12.2019
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  • Фото: Кая Каллас сделала Юри Ратасу необычный рождественский подарок

Фото: Кая Каллас сделала Юри Ратасу необычный рождественский подарок

Кая Каллас.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

Лидер Партии реформ Кая Каллас в четверг подарила премьер-министру, центристу Юри Ратасу, книги «Скотный двор» и «1984».

«Я послала Юри Ратасу в качестве рождественского подарка две хорошие книги - «Скотный двор» и «1984» Джорджа Оруэлла. Надеюсь, что в рождественские дни у него найдется время не только находиться в кругу семьи, но и почитать. Это хорошие книги», - написала Каллас в Facebook.

Юри Ратас сказал в опубликованном во вторник интервью Eesti Päevaleht, что не читал «Скотный двор».

«Вот две книги, которые я советую прочитать. Обе могут кое-что рассказать и о нынешних временах», - написала Каллас Ратасу.

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