Фото: Кая Каллас сделала Юри Ратасу необычный рождественский подарок

«Я послала Юри Ратасу в качестве рождественского подарка две хорошие книги - «Скотный двор» и «1984» Джорджа Оруэлла. Надеюсь, что в рождественские дни у него найдется время не только находиться в кругу семьи, но и почитать. Это хорошие книги», - написала Каллас в Facebook.