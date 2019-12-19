Фото: Кая Каллас сделала Юри Ратасу необычный рождественский подарок

Лидер Партии реформ Кая Каллас в четверг подарила премьер-министру, центристу Юри Ратасу, книги «Скотный двор» и «1984».
«Я послала Юри Ратасу в качестве рождественского подарка две хорошие книги - «Скотный двор» и «1984» Джорджа Оруэлла. Надеюсь, что в рождественские дни у него найдется время не только находиться в кругу семьи, но и почитать. Это хорошие книги», - написала Каллас в Facebook.
Юри Ратас сказал в опубликованном во вторник интервью Eesti Päevaleht, что не читал «Скотный двор».
«Вот две книги, которые я советую прочитать. Обе могут кое-что рассказать и о нынешних временах», - написала Каллас Ратасу.