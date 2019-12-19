Чт, 19.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим

В следующем году минимальная заработная плата увеличится до 584 евро

Кошелек.

ФОТО: Peeter Kümmel

На заседании 19 декабря правительство установило минимальную заработную плату в 2020 году на уровне 584 евро в месяц, а минимальная почасовая зарплата составит 3,48 евро, пишет Rus.ERR.

Размер минимальной заработной платы основана на коллективном соглашении, подписанном 25 ноября профсоюзами и работодателями, в рамках которого центральные организации социальных партнеров договорились повысить минимальную заработную плату в 2020 году.

В 2019 году минимальную зарплату в размере 540 евро в месяц, по данным Налогово-таможенного департамента, получали 20 500 человек или 4,3% от всех наемных работников.

Рост минимальной зарплаты означает рост зарплат как в частном, так и в государственном секторах. Также вырастут пособия, привязанные к минималке.

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