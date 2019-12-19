В следующем году минимальная заработная плата увеличится до 584 евро

Размер минимальной заработной платы основана на коллективном соглашении, подписанном 25 ноября профсоюзами и работодателями, в рамках которого центральные организации социальных партнеров договорились повысить минимальную заработную плату в 2020 году.

В 2019 году минимальную зарплату в размере 540 евро в месяц, по данным Налогово-таможенного департамента, получали 20 500 человек или 4,3% от всех наемных работников.