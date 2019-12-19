Чт, 19.12.2019
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  • В Таллинне девушка попыталась украсть в магазине одежды на 500 евро

В Таллинне девушка попыталась украсть в магазине одежды на 500 евро

Одежда на продажу. Фото иллюстративное.

ФОТО: Urmas Luik

В среду, 18 декабря, в одном из столичных магазинов девушка попыталась украсть одежду, но ей помешал охранник.

Как уточнили в полиции, 18-летняя девушка попыталась украсть в магазине одежды на 500 евро, но была задержана охранником.

Охранники передали попавшуюся на краже девушку вызванной на место полиции.

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