В Таллинне девушка попыталась украсть в магазине одежды на 500 евро

Rus.Postimees.ee112В Таллинне девушка попыталась украсть в магазине одежды на 500 евро 19 декабря 2019, 13:04В Таллинне девушка попыталась украсть в магазине одежды на 500 евроrus.postimees.eeОдежда на продажу. Фото иллюстративное.ФОТО: Urmas LuikВ среду, 18 декабря, в одном из столичных магазинов девушка попыталась украсть одежду, но ей помешал охранник.Как уточнили в полиции, 18-летняя девушка попыталась украсть в магазине одежды на 500 евро, но была задержана охранником.Охранники передали попавшуюся на краже девушку вызванной на место полиции. девушкаодеждаохранникталлинн