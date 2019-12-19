Президент выступит с новогодней речью на площади Вабадузе

«Мы как организаторы новогоднего праздника чувствуем большую ответственность как за безопасность на площади Вабадузе, так и за то, чтобы праздник удался. В тоже время мы рады, что новогоднее обращение президента на площади перед народом становится традицией. Надеемся, что эта традиция продолжится и в дальнейшем», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Как и в прошлые годы, в этом году особое внимание на новогоднем празднике будет уделено безопасности. Площадь Вабадузе и прилегающие к ней улицы будут закрыты с помощью заграждений, следить за порядком помогут как полиция, так и охранники. На праздник нельзя будет попасть со своими напитками и пиротехникой.

«Новогодний праздник должен быть мероприятием, на котором есть место для всех – и для пожилых людей, и для молодежи, и для родителей с детьми. Это означает не только разнообразную программу, но и безопасность и необходимость считаться друг с другом. Также призываем всех добираться на праздник на общественном транспорте, который в новогоднюю ночь будет ходить по специальному графику и дольше, чем обычно», - добавил Свет.