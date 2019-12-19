Таллиннские соцдемы обеспокоены готовностью реформистов создать коалицию с EKRE

Правление таллиннского округа Социал-демократической партии обсудило намерение кандидата на пост мэра столицы от Партии реформ Кристена Михала после предстоящих муниципальных выборов сформировать в Таллинне коалицию с EKRE и осудило готовность ради власти идти на компромиссы с праворадикальными популистами, сообщила пресс-служба соцдемов.
Таллиннский округ социал-демократов ждет от руководства Партии реформ четкой позиции, исключающей такое сотрудничество.
По словам заместителя председателя округа Яака Юске, вызывает крайнее сожаление, что подобные рукопожатные заявления Кристена Михала в адрес EKRE, которые играют на руку этой партии, звучат в то время, когда из-за высказываний лидера EKRE Марта Хельме разразился кризис в отношениях между Эстонией и Финляндией.
«Кристен Михал, предпочитающий сотрудничать с EKRE, поступает крайне безответственно. Скорее всего, EKRE утвердит своим кандидатом на пост мэра Таллинна одного из Хельме. Неужели столичные реформисты, которыми руководит Михал, помогут в этом случае своими голосами стать Марту Хельме председателем городского собрания, чтобы затем вместе начать с Финляндией переговоры на тему объединения Хельсинки и Таллинна в единый город и строительства подводного туннеля между нашими странами?» - отметил Юске.
Кристен Михал, после того как был избран председателем таллиннского округа Партии реформ, прокомментировал программе ERR «Актуальная камера» планы реформистов в столице: «Я сегодня не исключаю сотрудничество ни с кем, в том числе с Центристской партией, в том числе с EKRE, социал-демократами, "Отечеством" и даже с "Ээсти 200"».
По оценке правления таллиннского округа Социал-демократической партии, Михал тем самым продолжает узаконивать популизм в политике Эстонии.
Социал-демократы осуждают любые попытки приравнивать праворадикальных популистов к другим партиям Эстонии, которые защищают демократические ценности и единство эстонского общества. Соцдемы призывают правление Партии реформ публично и недвусмысленно осудить заявления Михала.