Таллиннские соцдемы обеспокоены готовностью реформистов создать коалицию с EKRE

Таллиннский округ социал-демократов ждет от руководства Партии реформ четкой позиции, исключающей такое сотрудничество.

По словам заместителя председателя округа Яака Юске, вызывает крайнее сожаление, что подобные рукопожатные заявления Кристена Михала в адрес EKRE, которые играют на руку этой партии, звучат в то время, когда из-за высказываний лидера EKRE Марта Хельме разразился кризис в отношениях между Эстонией и Финляндией.

«Кристен Михал, предпочитающий сотрудничать с EKRE, поступает крайне безответственно. Скорее всего, EKRE утвердит своим кандидатом на пост мэра Таллинна одного из Хельме. Неужели столичные реформисты, которыми руководит Михал, помогут в этом случае своими голосами стать Марту Хельме председателем городского собрания, чтобы затем вместе начать с Финляндией переговоры на тему объединения Хельсинки и Таллинна в единый город и строительства подводного туннеля между нашими странами?» - отметил Юске.

Кристен Михал, после того как был избран председателем таллиннского округа Партии реформ, прокомментировал программе ERR «Актуальная камера» планы реформистов в столице: «Я сегодня не исключаю сотрудничество ни с кем, в том числе с Центристской партией, в том числе с EKRE, социал-демократами, "Отечеством" и даже с "Ээсти 200"».

По оценке правления таллиннского округа Социал-демократической партии, Михал тем самым продолжает узаконивать популизм в политике Эстонии.