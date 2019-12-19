Второй гибкий смартфон Samsung получил нестандартный экран

Давно зарекомендовавший себя сетевой информатор Бен Гескин, который часто публикует достоверную информацию о новинках мобильной индустрии, прокомментировал первые фотографии нового гибкого смартфона Samsung.
Не называя собственных информаторов, инсайдер заявил, что диагональ экрана нового смартфона Samsung, оснащенного гибким экраном, составляет 6,89 дюйма при соотношении сторон 22:9, сообщает Ixbt.com.
Стоит отметить, что новый смартфон Motorola Razr, на который очень похожий данный гибкий гаджет Samsung, получил основной 6,2-дюймовый сгибающийся pOLED-экран с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2142 x 876 пикселей.
Анонс новинки ожидается на выставке потребительской электроники CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе (Невада, США), или же на MWC 2020 в феврале.
Фотографии новинки можно посмотреть здесь.