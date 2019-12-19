Второй гибкий смартфон Samsung получил нестандартный экран

Не называя собственных информаторов, инсайдер заявил, что диагональ экрана нового смартфона Samsung, оснащенного гибким экраном, составляет 6,89 дюйма при соотношении сторон 22:9, сообщает Ixbt.com.

Стоит отметить, что новый смартфон Motorola Razr, на который очень похожий данный гибкий гаджет Samsung, получил основной 6,2-дюймовый сгибающийся pOLED-экран с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2142 x 876 пикселей.

Анонс новинки ожидается на выставке потребительской электроники CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе (Невада, США), или же на MWC 2020 в феврале.