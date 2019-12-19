Путин: Эстония боится «Спутника»

"Такого расистского высказывания я до этого в России никогда не слышал. Для меня это был шок", - прокомментировал немецкий журналист. По мнению Квиринга, Путин "действительно наслаждается тем, что находится в центре внимания и быстро может ответить на любой вопрос", а также пытается посредством большой пресс-конференции "представить себя населению в роли отца нации", особенно перед регионами.

"Все это мероприятие - это скорее что-то вроде шоу, в котором и журналисты пытаются подыгрывать, привлекают к себе внимание табличками и другими вещами, чтобы, возможно, задать вопрос "великому мэтру". В конце концов, к этому нельзя относиться серьезно", - заключил Квиринг.

Источник в Кремле:Пресс-конференция В.Путина будет проводиться в виде юмористического шоу.Смешные вопросы-смешные ответы.Сценарий писали С.Слепаков и И.Ургант.Если президенту не удаётся поднять рейтинг хорошими делами,будем поднимать хорошими шутками. — Борис Абрамыч (@BorisAbramich) 19 декабря 2019 г.

Итак, сегодня в полдень на арене цирка и на всех телеканалах великой державы.

Да-да, снова с нами:

- истории о половых органах бабушки,

- сказки о прорывах,

- не имеющее аналогов кхе-кхе.

Не переключайтесь, всё равно некуда. pic.twitter.com/saGxl8w3cZ — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 19 декабря 2019 г.

Отказ бывших стран СССР от участия в параде был бы ошибкой

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет большой ошибкой для тех представителей государств бывшего СССР, кто не примет участие в праздновании 75-летия победы во Второй мировой войне в Москве, сообщает «Интерфакс».

«Если кто-то не приедет в силу каких-то сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это была бы большая ошибка. Потому что это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной Родины», - сказал Путин в четверг на пресс-конференции.

Так Путин ответил на вопрос журналиста, не жалеет ли он, что в сводной колонне победителей не будет военнослужащих из всех бывших республик Советского Союза, включая Украину и Грузию.

Ранее президент РФ пригласил представителей воинских формирований стран СНГ принять участие в мероприятиях 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию победы во Второй мировой войне на Красной площади.

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