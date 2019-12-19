В Москве идет большое политическое шоу - ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

В полдень 19 декабря в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве началась традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она уже 15-я по счету, начиная с 2001 года. Считается, что данное мероприятие является финальным крупным политическим событием года, поэтому глава государства вначале подводит итоги своей работы за год перед тем, как отвечать на вопросы журналистов (их аккредитовалось рекордное количество - 1895 человек), пишет NEWSru.
Традиционно Владимир Путин начинал ранее большие пресс-конференции с обязательного перечисления экономических достижений своего правительства, сетуя, что страна столкнулась с временными трудностями, но все также уверенно движется к светлому будущему, как и годы назад. Президент на каждой пресс-конференции говорил о том, что понимает, что у России большие проблемы, однако ни внутренняя, ни внешняя политика страны под его руководством не изменится. Обычно такое общение с журналистами длится 3-4 часа и транслируется центральными теле- и радиоканалами. В среднем, за это время глава государства успевает дать ответы примерно на 70 вопросов.
На этот раз президент начал не с экономики, а с экологии, а именно, с климатических изменений и сокращении вредных выбросов.
О климатических аномалиях и влиянии их на Россию
Какой ущерб может быть для России от погодных аномалий, задал такой первый вопрос о климатических изменениях журналист радио "Маяк".
Президент Путин, говоря о Парижском соглашении о климате и подписании Россией Киотского протокола относительно выбросов в атмосферу углекислого газа, отметил, что настоящих причин изменений климата не знает никто и напомнил, что Россия присоединилась к Парижскому соглашению.
Посчитать, как современное человечество влияет на климат, невозможно, но не делать ничего нельзя, подчеркнул Путин.
"Поставлена задача не допустить роста температуры на 1,5%", - сказал он.
По словам президента, в договоре есть цифра сокращения выбросов - около 30 процентов от показателей за 1990 год. Но если от 100 процентов взять и вычесть эти 30, а потом добавить поглощающую способность российских лесов, то останется даже около 60% выбросов, добавил он.
По данным ООН, первое место по выбросам занимают США, затем идет Китай, далее страны ЕС, а Россия - на четвертом месте, напомнил Путин.
России изменения климата касаются напрямую, сказал президент. Потепление грозит опустыниванием отдельных территорий. В других районах бушуют пожары. Если начнет таять вечная мерзлота, на которых у нас построены города, это грозит России серьезными проблемами.
О мусорной реформе и мусоре мегаполисов
Вопрос о мусорной реформе был выкрикнут из зала одним из журналистов. В виде исключения президент решил ответить на заданный криком вопрос, но предупредил журналистов, что больше так делать не надо.
Журналист из Ленинградской области спросил Путину, почему из Петербурга нелегально везут мусор в область, и что с этим делать.
Путин подчеркнул, что серые схемы в этой сфере недопустимы. Он напомнил, что Россия генерирует 70 миллионов тонн мусора, а отрасль переработки создается с нуля. При этом прямого диалога с гражданами не хватает.
Люди недовольны и ростом тарифов на вывоз мусора, но им особенно на селе не объясняют, за что они платят, отметил Путин. И при этом еще не везде вывозят мусор.
Президент потребовал при реализации мусорной реформы навести порядок и избавиться от серых схем и криминала в отрасли.
Об экономике: это не правда, что РФ живет исключительно на достижениях периода СССР
Вопрос об экономике стал четвертым, заданным президенту РФ. И здесь Путин заговорил о достижениях России за время его правления.
Журналист ТВЦ попросил президента прокомментировать критику, связанную с тем, что Россия якобы живет исключительно на достижениях советского периода.
Да, конечно, Россия не может не пользоваться советскими достояниями, отметил Путин. Россия может гордиться советским прошлым и его достижениями.
Но, во-первых, 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности были созданы в нулевые. Средний возраст продукции - 12 лет. Построены 3 новых аэропорта, 12 новых вокзалов. Вдвое выросло число федеральных трасс: с 39 тысяч километров до 80 тысяч.
Другой яркий пример - сельское хозяйство. СССР был покупателем зерна, а сейчас Россия из главного покупателя зерна превратилась в главного поставщика пшеницы на мировой рынок. И по продажам Москва обошла США и Канаду. Экспорт вырос в разы, подчеркнул президент.
Путин также отметил и рост экспорта и в сфере животноводства. Все порты СССР переваливали в год 600 млн тонн, а сейчас почти вдвое больше - 1104 млн тонн.
Кроме того, Россия открыла 600 новых месторождений с 2000 года.
Так можно говорит по каждой отрасли, добавил Путин. Он напомнил про достижения в энергетике: 8 новых энергоблоков запустили, в гидроэнергетике существенный рывок вперед.
"У нас самая зеленая в мире структура энергетика", - заявил президент.
О медицине: там высокие заработные платы, уверен президент, но есть несправедливая дифференциация
Журналист портала Ура.ру задал президенту вопрос о медицине. Он пожаловался на большие очереди к врачам и серьезные разницы в зарплатах у медработников. "Вы много совещаний проводите на эту тему. Но нет быстрого и максимального эффекта. Почему?" - спросил он президента.
Путин на это ответил, что имеющуюся модель здравоохранения России лучше не трогать, она развивается. Он признал, что проблемы есть, но уровень зарплат в медицине все равно выше, чем во многих других других областях.
При этом Путин признал, что эти показатели усредненные. У главврачей действительно зарплата выше, чем у хирургов. Президент считает, что эту проблему необходимо решить.
Есть два способа решить проблему с зарплатами врачей: увеличить тарифы ОМС или изменить параметры внутри. Но менять почти нечего, а поднимать тарифы - не лучший вариант. Можно поднять сам тариф ОМС, но это ляжет грузом на всю экономику и приведет к подорожанию товаров. В итоге увеличение зарплат съест инфляция.
По мнению Путина, надо избавиться от несправедливого разрыва, несправедливой дифференциации между зарплатами главврачей и рядовых медиков, изменить базовую ставку оклада, создать единый подход к стимулирующим выплатам и не снижать надбавки за ночную работу и работу в праздники.
Вместе с ростом экономики надо поднимать и зарплаты в медицине, заключил глава государства.
В ближайших планах правительства - построить 10 тысяч новых медицинских учреждений в России, приобрести до 20 тысяч новых единиц оборудования. Поэтому, по мнению Путина, россияне скоро почувствуют изменения.
О решении WADA: нельзя дважды наказывать за одну провинность
Представитель "Матч ТВ" завела речь об отстранении российских спортсменов от крупных соревнований. Что нужно делать спортсменам и как спорт будет развиваться в непростых условиях?
Решение WADA Путин назвал не только несправедливым, но и далеким от здравого смысла, так как фактически это уже второе наказание за старое нарушение. А двойного наказания за одну и ту же провинность нет ни в одной правовой системе.
При этом подавляющее большинство российских спортсменов, по словам Путина, чисты, но и их наказывают тоже.
Президент напомнил о российских фигуристках, которые чуть ли не единственные в мире прыгают четверные прыжки. По его мнению, россиянок решили "зачистить". "Маленькие девочки то в чем виноваты?", - возмутился Путин.
Президент отметил, что наказание должно быть индивидуальным: если большинство спортсменов "чистые", почему они должны отвечать за чужие проступки.
"Любое наказание должно быть индивидуально. Если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда совершенно естественно и справедливо. Но если подавляющее большинство спортсменов чистые, как можно налагать санкции на них?" - сказал Путин.
Также решение WADA противоречит Олимпийской хартии, сказал президент, так как к работе Олимпийского комитета России претензий нет.
Что касается влияния решения WADA на регионы РФ (если РФ дисквалифицируют, что будет с городами, которые должны были проводить крупные соревнования), то, по словам Путина, WADA не запрещает, а рекомендует не проводить мероприятия.
Путин привел пример чемпионат Европы по футболу, часть матчей которого примет Санкт-Петербург. Футбольные чиновники прямо заявляли, что билеты на эти матчи уже проданы. Не будет же WADA возвращать деньги за эти билеты, поэтому чемпионат состоится.
Состоится и чемпионат по волейболу, который должен пройти в Ярославле. Президент считает, что ничего не должно помешать его проведению.
Но "надо спокойно дождаться решений", отметил Путин.
Об Украине: оккупации, газе, непризнанных республиках...
Журналист украинского агентства УНИАН Роман Цымбалюк задал президенту Владимиру Путину вопрос об Украине: когда Россия расформирует войска непризнанных республик ДНР и ЛНР, будет ли подписано новое газовое соглашение между Россией и Украиной, выплатит ли Россия Украине 3 млрд долларов.
"Что касается "Минска-2" и расформирования органов управления в республиках ДНР и ЛНР, экс-президент Порошенко настаивал на том, чтобы под документом были подписи представителей непризнанных республик. А в ЛНР и ДНР отказывались это делать. Но Москва их все же уговорила. То есть Киев признал ДНР и ЛНР", - объяснил Путин.
Кроме того, он напомнил, что в Донбассе прошли демократические выборы. В-третьих, в Минских соглашениях прописано, на что республики могут претендовать - язык, собственные правоохранительные органы.
Закрытие границы должно начаться после проведения выборов, которые пройдут после предоставления республикам особого статуса.
Что касается иностранных войск, то таких там нет. "Мне все время задают вопрос откуда у них танки?" - заявил Путин. Это их техника, а не иностранная, подчеркнул президент. А наемники там есть - в том числе даже французы, но они - не основа местных формирований.
По словам президента РФ, все эти вопросы надо решать не силовым способом, а путем диалога. У нас нет никакого желания обострять ситуацию, отметил Путин.
Что касается 3 млрд долга по решениям Cтокгольмского арбитража, то президент напомнил про евробонды на ту же сумму в 3 миллиарда долларов. По решению лондонского суда, Киев должен вернуть эти деньги, но не делает этого. Однако требует от России те же три миллиарда по решению Стокгольмского арбитража.
При этом Путин отметил, что это решение - "какая-то чушь", оно вынесено на основании тяжелого экономического положения на Украине. Это не аргумент и свидетельствует о том, что решение политическое, подчеркнул глава государства.
Он напомнил, что Москва готова поставлять Киеву газ со скидкой и готова идти на уступки.
"Вопрос о объемах транзита газа, мы не собираемся заключать на какой то срок газовое соглашение к потом отказываться от него. Мы хотим оставить украинский транзит и даже скидку дать", заявил Путин. "Россия будет искать решение по газу, приемлемое для всех, в том числе, для Украины", - подчеркнул президент.
О Ленине и Кадырове-Герое: выноса тела не будет, а Кадыров "под пули лезет" ради России
Журналист газеты "Коммерсант" Андрей Колесников задал вопрос о недавнем заседании СПЧ, на котором Путин заговорил о Ленине, обвинив его в развале тысячелетнего государства, и на котором Путин поспорил с режиссером Александром Сокуровым о присуждении Рамзану Кадырову звания Героя России.
Что касается фигуры Ленина, он был, скорее не государственным деятелем, а революционером, сказал Путин, объяснив, что Ленин из тысячелетнего унитарного государства России создал конфедерацию: этносы, привязанные к территории, получили право выхода из государства.
Но территории были нарезаны так некорректно, без соответствия местам проживания этих этносов, что это чувствуется до сих пор. Поэтому сохраняются 2000 таких болевых точек - стоить только отпустить и мало не покажется.
Кстати, Сталин был против такого устройства, напомнил Путин, но в конечном итоге все же принял его.
Президент Путин напомнил, что Украине в советское время передали огромное количество территорий, которые к ней никак не относятся. Это исконно русские земли были переданы Украинской республике со странной формулировкой "ради повышения доли пролетариата". Но как только партия затрещала, начала рассыпаться и страна, отметил глава государства. Это наследие Ленина дает о себе знать до сих пор.
Однако, что касается выноса тела Ленина из Мавзолея, то этого не будет, сказал глава государства. "Не надо трогать вопрос о выносе Ленина. Для многих это важная память. Надо просто идти вперед", - сказал Путин.
Что касается присвоения звания Героя России тем чеченцам, которые ранее воевали против России, но затем на ее стороне, то президент Владимир Путин напомнил, что награжденный этим званием Ахмат Кадыров погиб за то, что защищал Россию, и за свои взгляды.
Путин сказал, что познакомился с Ахматом Кадыровым, который пришел сам и пришел, чтоб выстраивать отношения. Он сказал Путину, что ошибочно думал, что чеченцам будет лучше с некоторыми арабскими странами, но они подчиняют нас себе, чего Россия никогда не делала.
Что касается нынешнего главы Чечни, тоже Героя России, то Рамзан Кадыров и сейчас получает угрозы, и сам участвует в боевых операциях, "лезет под пули". Путин подчеркнул, что просто так указ о присуждения звания Героя России не подписывает.
Также президент вспоминает, как изменилась Чечня, и отмечает, что можно Кадырову и Героя труда дать, но молодой еще.
О США, СНВ-3, Трампе
Отвечая на вопрос об активизации диалога с США и продлении договора об СНВ-3, президент России подчеркнул, что ситуация в США - это внутриполитическая борьба, и пока рано говорить о конце президентства Дональда Трампа.
Говоря об антироссийских санкциях, направленных, в том числе, против "Северного потока 2", Путин выразил мнение, что принимающие их люди не несут ответственности за последствия этих мер. Он отметил, что поддержка Запада в отношении Украины двусмысленна и реализуется зачастую на словах, но осуществляться должно за счет России. Российская сторона заинтересована в сохранении транзита газа через Украину, подчеркнул Путин, но Западу следовало бы обеспечить Украину средствами.
Говоря об СНВ-3, Путин отметил, что предложения о продлении договора уже озвучены, вторая сторона должна дать ответ, пока его нет. Без СНВ-3 не будет ничего, что сдерживало бы гонку вооружений, заявил президент. "Мы готовы продлить СНВ-3 хоть завтра", - сказал Путин, напомнив, что пока на предложения России нет ответа.
"Если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений", - предостерег президент.
О громких уголовных делах и "чистках" в правоохранительных органах
Владимиру Путину задали вопрос о громких делах, в частности, о деле Ивана Голунова. Почему виновные в незаконном задержании журналиста неизвестны. И не является ли это дело отражением силовой системы безнаказанности. Может быть пришло время почистить и перетряхнуть силовые органы.
Нет, проводить чистки в правоохранительных органах необходимости нет, заявил президент РФ, отметив, что есть службы собственной безопасности, которые хорошо выполняют свою работу.
"Чистки мы проходили в 1937 году", - напомнил президент. Но он заявил, что систему надо совершенствовать.
Что касается дела Голунова, то оно было засекречено, так как в нем затрагиваются вопросы организации и ведения оперативно-разыскной деятельности, которые являются секретной информацией.
Но по этому делу уже от работы отстранены пять человек. Они все уволены и против них возбуждены уголовные дела. Следствие ведет СК, а не МВД, напомнил Путин.
Путин не исключил изменений в Конституции РФ
Отвечая на вопрос "РИА Новости" о возможных изменениях в Конституции РФ, президент России Владимир Путин заявил, что принимать новую Конституцию не следует, так как необходимо еще реализовывать ее положения, в частности положения первой главы неприкосновенны.
Но вот изменения в других главах возможны. "Я знаю о дискуссиях, вижу, слышу. Понимаю логику тех, кто предлагает. Это связано с расширением прав парламента, президента...", - отметил Путин. Он заявил, что можно это делать, но аккуратно.
Владимир Путин также предложил убрать слово "подряд" из статьи об ограничении сроков президентской власти. Таким образом, глава государства предложил сделать невозможным возвращение в Кремль бывшего президента, который уже избирался дважды.
"Можно было бы отменить оговорку "подряд", - заявил Путин, пояснив, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом "имел конституционное право вернуться" на президентский пост: "Потому что это было не два срока подряд". Как отметил Путин, эта оговорка смущает некоторых российских политологов и общественных деятелей. "Ну, можно было бы ее отменить", - заключил президент РФ.
Фонд национального благосостояния (ФНБ) растет
Отвечая на вопрос о фонде национального благосостояния России, президент России заявил, что ФНБ растет.
"Годовая инфляция в России на данный момент замедлилась до 3,25%. В начале следующего года мы можем увидеть показатель ниже 3%", - заявил Путин.
А фонд национального благосостояния вырос, отметил он. Что касается тратить деньги или нет, 20% ФНБ уже находятся в экономике. Из них 8% потратили на инфраструктурные проекты. Например, ЦКАД в Москве. Осуществляются закупки вагонов для РЖД. Деньги из фонда также направили на БАМ и Транссиб.
Путин напомнил о цели ФНБ - это стабильность национальной валюты. Это наша подушка безопасности, отметил президент.
Самое простое это разбрасывать деньги, но мы этого делать не будем, заявил Путин.
Путин пообещал написать статью об искажении истории Второй мировой войны
Отвечая на вопрос о возможном искажении истории Второй мировой войны и приравнивании коммунизма к нацизму, президент России сказал, что "решение Европарламента о приравнивании Советского Союза к тоталитаризму неприемлемо".
Путин считает это решение верхом цинизма. Он отметил, что можно "как угодно" предавать анафеме сталинизм, и многие упреки будут заслуженными, но ставить на одну доску Советский союз и фашистскую Германию - верх цинизма.
Президент призвал почитать документы, включая соглашение о разделе Чехословакии в рамках так называемого Мюнхенского сговора. Тогда лидеры ведущих стран подписали с Гитлером этот документ, и Польша "сделала все, чтобы поучаствовать", отметил президент. Между тем, Советский союз предлагал создать единый антифашистский фронт.
По словам Путина, Сталин понимал, что нацистам нужно расширять жизненное пространство, поэтому они пошли на восток.
Глава государства отметил, что когда читает исторические документы, становится очевидно, кто поддерживал нацистов, а кто нет. По его мнению, Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, в отличие от руководителей других стран.
"Я по датам напишу, как все происходило перед войной", - пообещал президент. Да, был подписан пакт Молотова-Риббентропа и его секретные приложения, но СССР был последним государством, подписавшим пакт о ненападении с Германий, и начал договариваться с нацистами, когда уже остался с ними один на один, уверен Путин.
Он пообещал ознакомить всех с ролью Польши и ролью советских войск во Второй мировой войне в своей статье, которая вскоре должна выйти.
Президент отметил, что Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии, а советские войска в Польшу зашли только после того, как власти утратили контроль над вооруженными силами. Войска фашистской Германии заняли Брест-Литовск, а советская армия зашла в него позднее.
Об интеграции РФ с Белоруссией и выборах-2024
Отвечая на вопрос о Союзном государстве, и может ли Путин возглавить его после 2024 года, президент России заявил, что "создание Союзного государства было бы правильным решением, но в подавляющем большинстве поставленные задачи не реализованы".
Он сказал, что русские и белорусы почти один народ, но решение по строительству союзного государства на 90% не выполнено.
"Мы добились самых низких цен на энергоресурсы для Белоруссии", - напомнил президент. В четыре раза отличаются цены на газ для Белоруссии и стран ЕС.
"Мы дотируем цены на газ в некоторых регионах, в том числе это касается Смоленской области, граничащей с Белоруссией. Это самый дотируемый регион... Если будем дотировать еще и все для Белоруссии - это странно", - сказал президент.
Но он признал, что это можно сделать, только нужно другое законодательство в рамках Союзного государства.
"Это огромная работа", - отметил глава государства. Ее можно выполнить только в том случае, если есть желание. У российской стороны оно есть.
Президент подчеркнул, что Минску выделено семь миллиардов долларов кредитов. Россия поддерживает Белоруссию по многим каналам, отметил он.
"У нас идет спокойная, уравновешенная работа", - заявил глава государства.
Путин сообщил, что они вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко приняли решение об ускорении процесса интеграции в рамках Союзного государства.
На вопрос о возможности возглавить Союзное государство Путин так и не ответил.
Об убитом в Берлине Зелимхане Хангошвили
Отвечая на вопрос журналиста немецкого Der Spiegel об убийстве гражданина Грузии в Германии Зелимхана Хангошвили, Путин объяснил, что состороны прокуратуры Германии не было запроса к России по этому делу. Однако Москва и Берлин обсуждали выдачу Хангошвили на уровне спецслужб, но понимания стороны не нашли, поэтому запроса и не последовало.
Путин сказал, что убитый был причастен к кровавым терактам на Кавказе, к взрыву в метро в Москве, его деятельность стала причиной гибели десятков людей.
По словам Путина, убитый в Берлине боевик сам лишил жизни 98 человек, а Германия отказалась его выдавать России. Он подчеркнул, что этот боевик спокойно разгуливал по европейскому городу.
В связи с этим Путин напомнил о недавнем теракте в Германии и спросил, что будет, если террористы из Сирии вернутся в Европу и будут гулять по улицам.
Еще какой-то новой пенсионной реформы в России не будет
Журналист из агентства "Прайм" задала вопрос президенту России о том, почему государство постоянно меняет пенсионные правила, почему заморожены пенсионные накопления и будет ли еще новая пенсионная реформа
Владимир Путин заверил, что новая пенсионная реформа в правительстве не обсуждается, никаких новых пенсионных реформ не готовится.
Что касается предложений Минфина, то это относится к накоплениям и их сохранению, отметил Путин.
Немецкий журналист: это шоу, к которому нельзя относиться серьезно
Deutsche Welle поговорила с немецким журналистом Манфредом Квирингом, который с 1980-х годов работал корреспондентом в Москве, пишет книги о России и следит за большими пресс-конференциями Путина. Он также участвовал в первой из них в 2001 году. По словам Квиринга, тогда "все было заранее четко распланировано". "Нужно было задолго до начала прийти в Кремль, пройти тщательный контроль, а потом сидеть в зале до окончания пресс-конференции", - рассказал журналист.
В таких условиях было сложно работать, так как мобильные телефоны брать было нельзя, и связаться с редакцией, соответственно, тоже. "Я потом стал следить за этими пресс-конференциями в корпункте по российскому телевидению и параллельно готовил материал для редакции", - объяснил Квиринг.
По его мнению, тогда вопросы, "скорее всего, были согласованы", но, "в любом случае, тогда с журналистами обращались более либерально, чем сейчас". "Сейчас все настолько срежиссировано, что без согласования и разрешения задать вопрос невозможно", - заявил Квиринг.
Он отметил, что сначала атмосфера на пресс-конференциях была "сдержанно-дружественная", с отдельными "жесткими нотками". После возвращения Путина в кресло президента в 2012 году "националистические акценты стали более четкими и агрессивными", а после присоединения Крыма и на фоне войны в Донбассе "все стало еще жестче".
Квиринг рассказал, что больше всего был шокирован заявлением Путина о генном коде России, который "почти наверняка является одним из наших главных конкурентных преимуществ в сегодняшнем мире" (цитата по сайту Кремля). Президент РФ сказал это в 2014 году, но не на пресс-конференции, а во время "Прямой линии", отвечая на вопрос, что для него есть русский человек и русский народ.
Тогда президент выразил мнение, что русские "менее прагматичны, менее расчетливы, чем представители других народов, но зато мы пошире душой. Может быть, в этом отражается и величие нашей страны, ее необозримые размеры". Путин также сказал, что русский человек "развернут вовне, в общество". "Вот в этом и есть глубокие корни нашего патриотизма. Вот отсюда и массовый героизм во время военных конфликтов и войн и даже самопожертвование в мирное время. Отсюда чувство локтя, наши семейные ценности", - сказал глава государства.
"Такого расистского высказывания я до этого в России никогда не слышал. Для меня это был шок", - прокомментировал немецкий журналист. По мнению Квиринга, Путин "действительно наслаждается тем, что находится в центре внимания и быстро может ответить на любой вопрос", а также пытается посредством большой пресс-конференции "представить себя населению в роли отца нации", особенно перед регионами.
"Все это мероприятие - это скорее что-то вроде шоу, в котором и журналисты пытаются подыгрывать, привлекают к себе внимание табличками и другими вещами, чтобы, возможно, задать вопрос "великому мэтру". В конце концов, к этому нельзя относиться серьезно", - заключил Квиринг.
Источник в Кремле:Пресс-конференция В.Путина будет проводиться в виде юмористического шоу.Смешные вопросы-смешные ответы.Сценарий писали С.Слепаков и И.Ургант.Если президенту не удаётся поднять рейтинг хорошими делами,будем поднимать хорошими шутками.— Борис Абрамыч (@BorisAbramich) 19 декабря 2019 г.
Итак, сегодня в полдень на арене цирка и на всех телеканалах великой державы.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) 19 декабря 2019 г.
Да-да, снова с нами:
- истории о половых органах бабушки,
- сказки о прорывах,
- не имеющее аналогов кхе-кхе.
Не переключайтесь, всё равно некуда. pic.twitter.com/saGxl8w3cZ
Отказ бывших стран СССР от участия в параде был бы ошибкой
Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет большой ошибкой для тех представителей государств бывшего СССР, кто не примет участие в праздновании 75-летия победы во Второй мировой войне в Москве, сообщает «Интерфакс».
«Если кто-то не приедет в силу каких-то сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это была бы большая ошибка. Потому что это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной Родины», - сказал Путин в четверг на пресс-конференции.
Так Путин ответил на вопрос журналиста, не жалеет ли он, что в сводной колонне победителей не будет военнослужащих из всех бывших республик Советского Союза, включая Украину и Грузию.
Ранее президент РФ пригласил представителей воинских формирований стран СНГ принять участие в мероприятиях 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию победы во Второй мировой войне на Красной площади.