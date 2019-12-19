В торговом центре Solaris временно закрываются Lido, Vapiano и Hesburger

C 13 января на втором этаже торгового центра Solaris начнутся строительные работы, из-за которых временно закроются рестораны Hesburger, Vapiano и Lido. Все другие магазины, кинотеатр и места общественного питания будут открыты для гостей, сообщает Postimees.
Строительные работы обойдутся в почти четыре миллиона евро и включают в себя как обновление общей зоны торгового центра, так и мест общественного питания.
По словам руководителя проекта по строительству Харро Раннаметса, во время работ на второй этаж торгового центра можно по-прежнему попасть на лифте, эскалаторе и по лестнице, ведущей в кинотеатр Artis.
В ходе работ расширятся как Lido, так и Vapiano. Вместо прежних 350 мест в Lido будет более 400 мест, также ресторан полностью поменяет свою дизайнерскую концепцию: на место романтической деревянной архитектуры придет скандинавский дизайн.
Автор дизайна общей зоны второго этажа - Таави Аунре. «При реновации второго этажа продолжим взятое на первом этаже Solaris направление работ по обновлению, заменим полностью внутреннюю отделку и освещение. Новый ресторанный и развлекательный этаж в сравнении с прежним будет более светлым и уютным», - сказал он.
По словам руководителя по маркетингу Solaris Кристин Лепиксон, новый этаж уже будет открыт для посетителей ранней весной.