В торговом центре Solaris временно закрываются Lido, Vapiano и Hesburger

Строительные работы обойдутся в почти четыре миллиона евро и включают в себя как обновление общей зоны торгового центра, так и мест общественного питания.

По словам руководителя проекта по строительству Харро Раннаметса, во время работ на второй этаж торгового центра можно по-прежнему попасть на лифте, эскалаторе и по лестнице, ведущей в кинотеатр Artis.

В ходе работ расширятся как Lido, так и Vapiano. Вместо прежних 350 мест в Lido будет более 400 мест, также ресторан полностью поменяет свою дизайнерскую концепцию: на место романтической деревянной архитектуры придет скандинавский дизайн.

Автор дизайна общей зоны второго этажа - Таави Аунре. «При реновации второго этажа продолжим взятое на первом этаже Solaris направление работ по обновлению, заменим полностью внутреннюю отделку и освещение. Новый ресторанный и развлекательный этаж в сравнении с прежним будет более светлым и уютным», - сказал он.