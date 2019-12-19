Профсоюзы: ограничения забастовок достигли абсурда

«Если олигархи могут безнаказанно позволять себе все, у нас тем более есть право требовать отмены всех ограничений забастовок», - заявил Петерсон в пресс-релизе.

По его словам, за последнюю неделю было две забастовки, одну из которых ограничил действующий закон о забастовках, а вторая не опиралась ни на какие законы.

«Учителя из Люганузе, которые хотели выступить против самоуправства волостной управы, должны были в письменном виде представить требования, дать возможность для переговоров, затем письменно сообщить о забастовке, отправить сообщение по трем адресам и проследить за тем, чтобы оно было получено. Затем следовало подождать три дня и только тогда они по итогам всего перечисленного получили право на часовую забастовку, которая, разумеется, не подействует на волостную управу», - сказал Петерсон.

Политические забастовки в Эстонии запрещены, подчеркивается в решении госсуда за 2014 год, касающемся участия железнодорожников в прошедшей в 2012 году забастовке Центрального союза профсоюзов против изменения законов о труде. В то время профсоюз железнодорожников от огромных требований со стороны государственного предприятия спасло заявление, что забастовка проводилась также в поддержку законного требования учителей о повышении зарплат.

По словам Петерсона, самоуправство аптечных сетей превратило в абсурд многолетние споры с правительством и работодателями, в которых профсоюзы требовали основанной на минимальных стандартах Международной организации труда свободы забастовок, но получали только новые ограничения.

«Не будем говорить о Франции и Германии, где парламенту конституцией запрещено ограничивать право на забастовки, посмотрим на Финляндию, - привел пример Петерсон. - В Финляндии даже военнослужащие могут быть членами профсоюзов и заключать коллективные договоры, полицейские и спасатели могут проводить забастовки в поддержку своих требований. Мы здесь по одному шагу боремся за то, чтобы спасатели могли заключать с работодателем многолетние договоры о зарплатах, а Рийгикогу может аннулировать все законы о труде и пенсии без шанса объявления забастовки хотя бы на минуту».

Коллективные права работников и сокращение ограничений на забастовки включены в рабочую программу правительства, кабинетное обсуждение этих вопросов должно начаться в апреле. По словам Петерсона, события этой недели побуждают профсоюзы составить в большем объеме, чем планировалось, заявление о переводе прав работников в Эстонии хотя бы на уровень Северных стран.

Во вторник была прекращена работа над инициированным социальной комиссией проектом поправок к закону о лекарственных средствах, предусматривавшим отмену в нынешнем виде вступающей в силу в апреле следующего года аптечной реформы и возобновление ее обсуждения.