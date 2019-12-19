Картина дня: смертельное ДТП, скандальный бизнесмен и пресс-конференция Путина

Гаражное товарищество отбивается от скандально известного предпринимателя

Скандально известный предприниматель Константин Иванишвили, который до сих пор зарабатывал на хлеб скупкой проезжих дорог и водяных трасс, расширил поле своей деятельности: теперь он пытается захватить одно расположенное на улице Ретке-теэ гаражное товарищество. Читать далее...

Автобус Lux Express по пути из Санкт-Петербурга в Таллинн попал в ДТП: погиб человек

Вчера поздним вечером ехавший из Санкт-Петербурга в Таллинн автобус Lux Express сбил шедшего посреди дороги пешехода, который скончался на месте происшествия. Читать далее...

Пропавшая в Таллинне 26-летняя девушка найдена мертвой

Полиция просила помощи в поисках 26-летней Элайзы, которая 15 декабря вечером покинула находящееся в Таллинне медучреждение и не добралась до своего дома. Сегодня полиция сообщила, что Элайза была найдена мертвой. Ее тело было отправлено на всркытие судмедэксперту. Читать далее...

В Москве идет большое политическое шоу - ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

В полдень 19 декабря в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве началась традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она уже 15-я по счету, начиная с 2001 года. Читать далее...

Сухой паек, будильник, подушка: Дед Мороз вручил членам Рийгикогу оригинальные подарки

Во время последнего заседания осенней сессии к членам Рийгикогу традиционно пришел Дед Мороз с подарками. Читать далее...

Абсурд: в Эстонии растворились в воздухе 184 000 автомобилей

На счету дорожного регистра Эстонии 184 000 автомобилей, судьба которых государству неизвестна из-за несовершенства закона. Читать далее...

Пожизненно заключенный стал бизнесменом

Пожизненно заключенный Вируской тюрьмы Рене Вайник недавно начал свою деятельность в качестве предпринимателя-физического лица (FIE) и назвал своим местом деятельности тюрьму. В той же тюрьме сидит и приговоренный к пожизненному сроку за двойное убийство Андрей Тали, который управляет отельным бизнесом в Пярну. Читать далее...

Комитет Сената США одобрил адские санкции против России

Комитет Сената США по иностранным делам в среду, 18 декабря, одобрил законопроект о введении крупного пакета жестких санкций против России, которые прозвали "адскими санкциями". Читать далее...

Палата представителей Конгресса США вынесла импичмент Дональду Трампу

Палата представителей Конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе по импичменту. Таким образом, Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Впрочем, до отстранения от власти Сенатом дело может и не дойти. Читать далее...

Борьба заключенных за право на курение завершилась поражением в Госсуде