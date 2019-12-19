Чт, 19.12.2019
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Кирт и Сильдару стали лучшими спортсменами Эстонии

Magnus Kirt

ФОТО: Erik Tikan

Эстонский союз спортивных журналистов выбрал назвал лучших спортсменов, команду и тренера уходящего 2019 года.

Тройку лучших спортсменов мужчин составили Магнус Кирт, выигрывший серебро в метании копья на чемпионате мира в Дохе, а также показаваший два лучших результата сезона в мире в своей дисциплине, Майкель Уйбо, также завоевавший серебро на ЧМ в Катаре. Тройку лучших замкнул Отть Тянак, выигрывший первый в истории Эстонии титул чемпиона мира по ралли.

Лучшей спортсменкой Эстонии была признана Келли Сильдару, за ней последовали Эпп Мяэ (борьба) и Анетт Контавейт (теннис). Командой года был признан раллийный экипаж "Тойоты" в составе Оття Тянака и Мартина Ярвеоя.

Лучшими тренерами стали наставники Магнуса Кирта Индрек Тустит и Марек Вистер.

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