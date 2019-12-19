Купил вино? Лишим визы! Нарвский бизнес возмущен действиями таможни

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан также сообщила, что дело в том, о какой именно визе ходатайствовал иностранец:

“Иностранец должен ходатайствовать перед поездкой или пересечением границы о визе, категория которой соответствует настоящей цели поездки”.

“Выданная иностранцу виза должна соответствовать цели поездки, - добавила она. - Когда устанавливается, что визой злоупотребляют, и выясняется, что лицо прибыло в Эстонии с другими целями - например, виза выдана для туризма, но человек на самом деле использует эту визу для бизнес-целей или работы, у пограничников есть право признать визу недействительной”.

Что можно, а что нельзя - секрет?

“Год назад представительница таможни сказала мне: чтобы люди могли вывозить, сколько хочется, им нужна коммерческая виза, - рассказал Вадим. - Мы своим клиентам это объяснили. Кто-то из них сделал коммерческие визы. Но сейчас и у этих людей такие же проблемы! На них составляют такие же акты и каждый раз сообщают - еще раз понесете что-то по системе возврата налогов - отберем у вас визу”.

Вадим предоставил редакции фото акта, составленного таможней. Хотя, по его словам, у женщины была коммерческая виза, в бумаге также было написано, что у нее - туристическая виза, которая не дает права заниматься коммерцией.

“Я пошел на таможню прямо со своей клиенткой, чтобы посмотреть, как это происходит, - рассказал Вадим об этом случае. - Когда она вызвала таможенников, чтобы поставить печать, что товар вышел из Эстонии, они полчаса составляли эту бумажку. Мы спросили, в чем дело, ей ответили - еще раз пойдете, и у вас будут проблемы, мы вас лишим визы на основании того, что вы занимаетесь коммерцией. Но я этого и не скрываю, сказала женщина - у меня коммерческая виза, которую я специально открывала. Мы проводим банкеты в России, а здесь закупаемся. Таможенники позвали пограничника и он нам начал в грубой форме объяснять, мол, мы вам дали визу, мы у вас и заберем”.

Является ли груз коммерческим, решает таможенник, а аннулирует визу - пограничник. При этом сами визы в паспорте - и коммерческие, и туристические - выглядят одинаково, и ошибиться несложно. Уже позже Юрию объяснили, что на самом деле визу россиянке не закрыли бы, когда разобрались бы, что виза коммерческая.

“Но людям неприятно, - замечает Вадим. - Сейчас у меня есть хороший заказ, а клиент боится, что его лишат визы. Виза ему нужна, потому что он в Финляндию часто ездит - какой-то товар здесь берет, какой-то там. Финны в этом отношении, наоборот, идут навстречу - магазинов понастроили прямо у границы и открыли дополнительные окошки, где оформляют Tax Free”.