Предприниматели, торгующие алкоголем в Нарве: непрозрачные таможенные правила разрушают наш бизнес

В редакцию Rus.Postimees обратились два нарвских предпринимателя, которые продают алкоголь, в том числе очень дорогие и редкие вина, которые стоят сотни евро за бутылку. Их основные покупатели - россияне. Но когда клиенты вывозят свои покупки из Эстонии, пользуясь системой Tax Free, таможенники угрожают им лишением виз на основании подозрения, что они вывозят алкоголь не для себя, а для перепродажи в России. Бизнесмены в недоумении: получается, туристов наказывают за то, что они делают покупки в Эстонии, оставляя здесь свои деньги.
Вместо магазина - интернет и машина
Вадим в прошлом держал магазин вин рядом с границей. Среди покупателей было много водителей и пассажиров, ожидающих своей очереди в погранпункт. Клиенты не только покупали то, что есть в наличии, но и заказывали редкие напитки, которые выкупали во время следующего приезда в Нарву. Из-за повышения акцизов магазин пришлось закрыть, продавцов уволить, но клиентская база осталась, и сейчас Вадим продает алкоголь, связываясь с российскими покупателями через интернет.
У другого нарвского предпринимателя - Юрия - бизнес построен схожим образом: магазина как такового нет, иногда клиенты забирают покупки в офисе, иногда Юрий подвозит их заказчикам. Покупателей Юрий ищет через интернет, и большинство из них также живут в России.
Бизнесмены признают, что не все их клиенты выпивают купленное самостоятельно. Постоянные клиенты приезжают в Нарву регулярно, кто-то даже раз в неделю. Многие перепродают алкоголь в России. Но в Эстонию они въезжают как частные лица, обычно по туристической визе. В большинстве случаев каждый россиянин вывозит за раз не более трех литров на сумму не более 500 евро - это ограничения российской таможни для беспошлинного ввоза в РФ. Но делают в Нарве и более дорогие покупки, за которые в России уже нужно будет платить пошлину.
Таможня против шоп-туров?
Российские туристы могут пользоваться системой Tax Free - на выходе из Эстонии им возвращают часть уплаченного при покупке товаров подоходного налога. Большинство пользуется удобной системой компании Global Blue, но она позволяет получить обратно 10-14% стоимости покупки. Вадим и Юрий организуют возврат налогов клиентам самостоятельно, подавая необходимые документы в Налогово-таможенный департамент. Клиенты могут получить обратно весь налог с оборота. Но если они покупают по такой системе алкоголь, им обязательно нужно предъявить бутылки таможеннику на выезде из страны. И вот тут могут начаться проблемы.
Предприниматели показали корреспонденту Rus.Postimees акты осмотра, выписанные таможенниками их покупателям. В бумагах перечислены товары, которые везет или несет с собой человек, их стоимость и отмечено: выданная человеку туристическая виза не позволяет вести коммерческую деятельность, о чем сделано устное предупреждение.
“Они выдают такую бумажку и говорят - еще раз понесете какой-то товар с возвратом налога, мы лишим вас визы”, - рассказывает Вадим.
Юрия удивляет деление на разные виды виз:
“Туристическая виза ведь не запрещает здесь покупать. Я считаю, что такой запрет - нарушение закона. Если к нам приехал турист - он что, не имеет право что-то купить, как принято во всей Европе, с возвратом налога на границе?”
Руководитель коммуникаций Налогово-таможенного департамента Геа Отса подтверждает, что нарушение - в неправильном использовании визы:
“Если сотрудник таможни обнаруживает лицо, которое прибыло в Эстонию с туристической визой, но фактически занимается предоставлением курьерской услуги или бизнеса (в коммерческих количествах), сотрудник таможни может предупредить его и передать информацию пограничнику. Департамент полиции и погранохраны несет ответственность за дальнейшие решения”.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан также сообщила, что дело в том, о какой именно визе ходатайствовал иностранец:
“Иностранец должен ходатайствовать перед поездкой или пересечением границы о визе, категория которой соответствует настоящей цели поездки”.
“Выданная иностранцу виза должна соответствовать цели поездки, - добавила она. - Когда устанавливается, что визой злоупотребляют, и выясняется, что лицо прибыло в Эстонии с другими целями - например, виза выдана для туризма, но человек на самом деле использует эту визу для бизнес-целей или работы, у пограничников есть право признать визу недействительной”.
Что можно, а что нельзя - секрет?
“Год назад представительница таможни сказала мне: чтобы люди могли вывозить, сколько хочется, им нужна коммерческая виза, - рассказал Вадим. - Мы своим клиентам это объяснили. Кто-то из них сделал коммерческие визы. Но сейчас и у этих людей такие же проблемы! На них составляют такие же акты и каждый раз сообщают - еще раз понесете что-то по системе возврата налогов - отберем у вас визу”.
Вадим предоставил редакции фото акта, составленного таможней. Хотя, по его словам, у женщины была коммерческая виза, в бумаге также было написано, что у нее - туристическая виза, которая не дает права заниматься коммерцией.
“Я пошел на таможню прямо со своей клиенткой, чтобы посмотреть, как это происходит, - рассказал Вадим об этом случае. - Когда она вызвала таможенников, чтобы поставить печать, что товар вышел из Эстонии, они полчаса составляли эту бумажку. Мы спросили, в чем дело, ей ответили - еще раз пойдете, и у вас будут проблемы, мы вас лишим визы на основании того, что вы занимаетесь коммерцией. Но я этого и не скрываю, сказала женщина - у меня коммерческая виза, которую я специально открывала. Мы проводим банкеты в России, а здесь закупаемся. Таможенники позвали пограничника и он нам начал в грубой форме объяснять, мол, мы вам дали визу, мы у вас и заберем”.
Является ли груз коммерческим, решает таможенник, а аннулирует визу - пограничник. При этом сами визы в паспорте - и коммерческие, и туристические - выглядят одинаково, и ошибиться несложно. Уже позже Юрию объяснили, что на самом деле визу россиянке не закрыли бы, когда разобрались бы, что виза коммерческая.
“Но людям неприятно, - замечает Вадим. - Сейчас у меня есть хороший заказ, а клиент боится, что его лишат визы. Виза ему нужна, потому что он в Финляндию часто ездит - какой-то товар здесь берет, какой-то там. Финны в этом отношении, наоборот, идут навстречу - магазинов понастроили прямо у границы и открыли дополнительные окошки, где оформляют Tax Free”.
Вадим так и не смог получить от таможни внятного ответа, сколько покупок можно вывозить из Эстонии, не рискуя лишиться визы. Фактически, всё зависит от решения конкретного чиновника. На вопрос Rus.Postimees о разрешенном к вывозу количестве товара по туристической визе в Налогово-таможенном департаменте также не ответили.
По словам нарвского предпринимателя Юрия, он лично сталкивался со свободной трактовкой правил и на пешеходном пункте пропуска “Narva 2 - Парусинка”. Использовать Tax Free там нельзя, но без возврата налогов проносить различные товары можно. Однажды, рассказал Юрий, его не выпустил из страны эстонский пограничник (не таможенник, а именно пограничник), когда он нес клиенту в Россию четыре бутылки Martini Asti и три упаковки сыра. При этом с одной бутылкой и одной пачкой сыра Юрия из Эстонии выпустили.
Клиенты боятся и уходят в Финляндию
Предприниматели замечают, что товары, не обложенные в Эстонии акцизом, например сыр или колбасу, не нужно предъявлять таможне при использовании системы Global Blue Tax Free. И возникает парадоксальная ситуация: товары, с которых государство не получит налогов, иностранцам вывозить значительно легче, чем товары, с которых государство уже получило акциз.
“Вывозить подакцизный товар, акцизные платежи от которого остаются в Эстонии - ну, прямо, преступление. Надо еще запретить вывоз сигарет и бензина, - иронизирует Юрий. - То, что ввели ограничение на ввоз алкоголя в один литр в месяц, я считаю, это было сделано правильно, чтобы эстонские магазины поддержать. Но на вывоз? С литра крепкого алкоголя, даже при Tax Free, в Эстонии остается около десяти евро акциза и других налогов. Это курица, которая несет золотые яйца”.
“Лично я потерял человек десять хороших клиентов, которые только из-за действий таможни перестали сюда ездить, - рассказал Вадим. - Им проще поехать в Финляндию и там всё купить - чуть-чуть дороже, но без проблем на границе”.
“Я точно закрываться буду, даже на зарплату не набирается, - поделился планами Юрий. - Пойду на биржу. Я один в фирме работаю. Конкуренция большая, а теперь все фирмы закроются”.
По словам двух бизнесменов, в Нарве на российских покупателей, пользующихся Tax Free, ориентируются и другие предприниматели, которые торгуют не только алкоголем, но и продуктами питания. Их клиенты тоже сталкиваются с проблемами на границе.
По словам Юрия, можно понять желание департамента не отдавать часть налога с оборота, но без этого покупатели из России перестанут ездить в Эстонию, отчего потеряют и предприниматели, и государство.
В Нарве россияне заказывают элитный алкоголь
По словам Юрия, в России часто встречается поддельный алкоголь, и чтобы не рисковать, его покупают на территории Европейского союза. Кроме того, европейский алкоголь, ввезенный в Россию большой партией с уплатой пошлин на территории РФ стоит значительно дороже, чем вывезенный мелкой партией из Эстонии, да еще и с возвратом налога с оборота по системе Tax Free.
Покупают россияне в Эстонии не только обычный алкоголь, который можно найти в магазинах. Например, рассказывает Вадим, его таллиннский поставщик ввозит в Эстонию шампанское по цене около 350 евро за бутылку. Всего 60 бутылок на всю Эстонию. И все они обычно в конце года отправляются в Нарву, где их раскупают россияне.
Случаются и покупки на астрономические суммы, например Вадим вспоминает бутылку вина за 7 000 евро - ее он купил для своего российского клиента у коллекционера в Лондоне.
“Но это не самое дорогое вино, - рассказал он. - Однажды меня попросили найти другое вино того же производителя, которое стоило 15 000 евро. Заказы бывают очень разные”.
Сложившуюся ситуацию Вадим называет абсурдной: иностранцы оставляют в Эстонии большие деньги и получают за это предупреждение о лишении визы.