Фото ⟩ Полицейские нашли в кювете машину: водитель исчез

Вчера, 19 декабря, в 23 часа в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тартумаа в волости Кастре на Вана-Кастре-Ройу-теэ автомобиль Volkswagen Passat вылетел в кювет.
Отреагировавшие на вызов полицейские возле машины никого не обнаружили, поэтому связались по телефону с владельцем автомобиля, пишет Tartu Postimees.
Приехавший на место автовладелец сказал полицейским, что некоторое время назад продал машину в рассрочку своему одному знакомому, с которым ни полицейскому, ни владельцу машины не удалось на тот момент связаться.
Поскольку ущерба третьим лицам не было нанесено, у автовладельца претензий к виновнику аварии нет, автовладелец пообещал сам решить ситуации с пользующимся машиной человеком.