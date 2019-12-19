Фото ⟩ Полицейские нашли в кювете машину: водитель исчез

Отреагировавшие на вызов полицейские возле машины никого не обнаружили, поэтому связались по телефону с владельцем автомобиля, пишет Tartu Postimees .

Приехавший на место автовладелец сказал полицейским, что некоторое время назад продал машину в рассрочку своему одному знакомому, с которым ни полицейскому, ни владельцу машины не удалось на тот момент связаться.