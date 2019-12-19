Чт, 19.12.2019
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Фото ⟩ Полицейские нашли в кювете машину: водитель исчез

Вчера поздно вечером в Центр тревоги поступило сообщение, что Volkswagen Passat выехал в кювет.

ФОТО: Jürgen Puistaja

Вчера, 19 декабря, в 23 часа в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тартумаа в волости Кастре на Вана-Кастре-Ройу-теэ автомобиль Volkswagen Passat вылетел в кювет.

Отреагировавшие на вызов полицейские возле машины никого не обнаружили, поэтому связались по телефону с владельцем автомобиля, пишет Tartu Postimees.

Приехавший на место автовладелец сказал полицейским, что некоторое время назад продал машину в рассрочку своему одному знакомому, с которым ни полицейскому, ни владельцу машины не удалось на тот момент связаться.

ФОТО: Jürgen Puistaja

Поскольку ущерба третьим лицам не было нанесено, у автовладельца претензий к виновнику аварии нет, автовладелец пообещал сам решить ситуации с пользующимся машиной человеком.

ФОТО: Jürgen Puistaja

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