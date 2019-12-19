Точные данные о месте жительства дают право на льготы для таллинцев

Каждый может зарегистрировать точное место жительство, в случае, если данные указаны неточно, можно не получить государственные услуги или услуги местного самоуправления.

Зарегистрировать место жительство можно на портале rahvastikuregister.ee или отправить по электронной почте информацию о месте жительства с электронной подписью в соответствии с инструкцией: https://www.tallinn.ee/Teenus-Elukoha-aadressi-muutmine-rahvastikuregistris. Заявление можно отправить также по почте в районную управу. Для регистрации места жительства можно прийти в районную управу (https://www.tallinn.ee/rus/Rajony-goroda) или в бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии.