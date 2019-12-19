Точные данные о месте жительства дают право на льготы для таллинцев

В бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (пл. Вабадузе, 7, 1-й этаж) и в районных управах до конца этого года в рабочие дни можно осуществить действия, связанные с регистрацией места жительства.
Зарегистрировать место жительства можно в районных управах и бюро обслуживания клиентов Таллиннской городской канцелярии. Время работы:
Пн. 23.12 8:15 – 15:00
Вт.-Чт. 24 – 26.12 закрыто
Пт. 27.12 8:15 – 14:00
Пн. 30.12 8:15 – 18:00
Вт. 31.12 8:15 – 14:00
Ср. 01.01 закрыто
Каждый может зарегистрировать точное место жительство, в случае, если данные указаны неточно, можно не получить государственные услуги или услуги местного самоуправления.
Зарегистрировать место жительство можно на портале rahvastikuregister.ee или отправить по электронной почте информацию о месте жительства с электронной подписью в соответствии с инструкцией: https://www.tallinn.ee/Teenus-Elukoha-aadressi-muutmine-rahvastikuregistris. Заявление можно отправить также по почте в районную управу. Для регистрации места жительства можно прийти в районную управу (https://www.tallinn.ee/rus/Rajony-goroda) или в бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии.
Дополнительная информация: https://www.tallinn.ee/est/elukohaandmedkorda/