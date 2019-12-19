Власти Люганузе остались глухи к словам учителей, предпринимателей и общины

Несмотря на то, что во вторник в защиту Хейди Уусталу выступили учителя, община и предприниматели, волостные руководители остались глухи к их пожеланиям, и теперь надеются, что ситуацию с директором школы переломят поданные заявления о выражении недоверия, пишет "Северное побережье".
"У нас только одно желание. Оно ведь не так велико. Это всего один человек", - констатировала в ходе часовой предупредительной забастовки представитель учителей Марилийс Рандмер, что они хотят только восстановления в должности своего директора Хейди Уусталу.
Это желание представители школы подтверждали как в медиа, так и на двух встречах, которые прошли в волостном управлении. "Мы говорим, но никто не понимает. Как будто стоишь перед учениками и повторяешь одно и то же, чтобы это поняли", - отметила она.
"Круто!"
Один важный момент, который волостное управление, по оценке учителей, никак не хочет понять, заключается в том, что школа - это единая команда. В подтверждение этого учителя целый час формулировали концепцию школы. Ее составление является одним из условий уже объявленного конкурса на поиск нового директора, и так учителя школы дали волю своей фантазии.
МАРИЛИЙС РАНДМЕР:
У нас только одно желание. Оно ведь не так велико.
Для коллектива кивиылиской школы такие групповые работы, когда составляются планы школы на будущее, привычны. В начале каждого учебного года выбирают тему, на которой фокусируются. Например, в этом году это создание хорошей опорной системы.
- Круто, - охарактеризовала учитель Ану Вау результаты очередного мозгового штурма. Это прилагательное, которое очень часто используют, чтобы охарактеризовать Кивиылискую 1-ю среднюю школу. "К нам приходит много гостей, которые интересуются нашей предприимчивой школой или интеграцией. Они всегда хвалят нашу дружелюбную и непринужденную атмосферу", - сказала она.
По словам Ану Вау, школа прошла этап, когда каждый тянул в свою сторону. "Мы сплотились в единую команду и находимся под одной шапкой", - отметила она, добавив, что они все делают с душой, поскольку именно так появляется результат.
В донесение своего посыла учителя тоже вкладывают всю душу и по-прежнему утверждают, что они хотят одного: чтобы несправедливо и поспешно освобожденную от должности Хейди Уусталу, которая является важным членом их команды, восстановили в должности.
Одна из сторон должна отступить
Советник по образованию Люганузеской волости Арне Пийримяги на демонстрации сказал, что речь идет скорее не о предупредительной забастовке, а о забастовке солидарности. "Учителя сейчас ни о чем не предупреждают, своих требований они тоже не выдвигают", - сказал он. Их единственное требование - восстановление в должности Хейди Уусталу, - по его словам, неосуществимо.
"Речь идет о конфликте между работодателем и работником", - сказал он, констатировав, что его невозможно разрешить путем восстановления директора в должности. Решение вдобавок должен предложить суд, который, по всей вероятности, тоже не восстановит школьного директора в должности, но может востребовать в ее пользу денежную компенсацию.
Чтобы ситуация разрешилась, одна из сторон должна отступить. "И это точно не волостное управление", - отметил Пийримяги.
На вопрос, почему волостное управление понимает ситуацию иначе, чем учителя, община, руководители других учреждений образования и ученые, Пийримяги не ответил. "Я не могу это комментировать", - сказал он.
Были слишком мягкими
Присутствовавший на предупредительной забастовке учителей глава Союза работников образования Эстонии Реэмо Волтри сказал, что союз со своей стороны запросил оценку забастовки учителей у юристов и всё, что делают в Кивиыли, соответствует закону.
Правда, во время забастовки учителя не обязаны обеспечивать, чтобы ученики находились под присмотром. "Вы были слишком хорошими", - констатировал Волтри и дал совет на будущее: если предупредительная забастовка не даст желаемого результата и школа решит в пользу настоящей забастовки, учителям не нужно беспокоиться о том, что будут делать дети. Цель забастовки и состоит в том, чтобы усложнить жизнь противоположной стороне.
Поставить в неудобное положение оппонентов - принявших участие в заседании волостного собрания предпринимателей - надеялись и волостные депутаты. После заседания около десятка предпринимателей просидели час вместе с коалиционными депутатами, однако результата это не дало.
Три заявления о выражении недоверия
В сопровождении возгласов примерно ста человек, скандировавших на улице, оппозиция волостного собрания подала три заявления о выражении недоверия.
Дмитрия Дмитриева упрекают в том, что он проигнорировал обращения местной общины, предпринимателей Люганузеской волости и педагогов к волостному собранию и не счел нужным обсудить в волостном собрании предложенные ими решения для исправления ситуации.
Энно Винни оппозиция вменила в вину то, что в заявлении относительно Хейди Уусталу, сделанном на предыдущем заседании волостного собрания, он обнародовал ложные утверждения и клевету в отношении нескольких членов волостного собрания, не проверив ряд фактов. "Такое поведение ясно демонстрирует некомпетентность заместителя председателя волостного собрания в своей должности и злонамеренное отношение к членам волостного собрания", - сказано в заявлении.
В случае волостного управления решающими стали немотивированное и безосновательное расторжение трудового договора с директором школы, а также некоторые пренебрежительные высказывания в адрес местной общины и школы. В числе прочего волостной старейшина, говоря о выражающих свое мнение людях, использовал слова "с промытыми мозгами".
Входящий в оппозицию Андреа Эйхе не исключает возможности, что вотум недоверия на голосовании не пройдет, однако они усердно работают с противоположной стороной и надеются, что здравый смысл и мнение общины окажутся настолько важными хотя бы для одного члена коалиции, что он решится воспротивиться.
То, что Хейди Уусталу не допустила ошибки, предоставив в пользование школьные помещения для проведения молодежного собрания, подтвердили как уполномоченная по равному обращению, так и бюро канцлера права.
Голосовать по вотумам недоверия начнут на следующем заседании волостного собрания, которое предположительно состоится в новом году.