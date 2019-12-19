Власти Люганузе остались глухи к словам учителей, предпринимателей и общины

"У нас только одно желание. Оно ведь не так велико. Это всего один человек", - констатировала в ходе часовой предупредительной забастовки представитель учителей Марилийс Рандмер, что они хотят только восстановления в должности своего директора Хейди Уусталу.

Это желание представители школы подтверждали как в медиа, так и на двух встречах, которые прошли в волостном управлении. "Мы говорим, но никто не понимает. Как будто стоишь перед учениками и повторяешь одно и то же, чтобы это поняли", - отметила она.

"Круто!"

Один важный момент, который волостное управление, по оценке учителей, никак не хочет понять, заключается в том, что школа - это единая команда. В подтверждение этого учителя целый час формулировали концепцию школы. Ее составление является одним из условий уже объявленного конкурса на поиск нового директора, и так учителя школы дали волю своей фантазии.

МАРИЛИЙС РАНДМЕР: У нас только одно желание. Оно ведь не так велико.

Для коллектива кивиылиской школы такие групповые работы, когда составляются планы школы на будущее, привычны. В начале каждого учебного года выбирают тему, на которой фокусируются. Например, в этом году это создание хорошей опорной системы.

- Круто, - охарактеризовала учитель Ану Вау результаты очередного мозгового штурма. Это прилагательное, которое очень часто используют, чтобы охарактеризовать Кивиылискую 1-ю среднюю школу. "К нам приходит много гостей, которые интересуются нашей предприимчивой школой или интеграцией. Они всегда хвалят нашу дружелюбную и непринужденную атмосферу", - сказала она.

По словам Ану Вау, школа прошла этап, когда каждый тянул в свою сторону. "Мы сплотились в единую команду и находимся под одной шапкой", - отметила она, добавив, что они все делают с душой, поскольку именно так появляется результат.

В донесение своего посыла учителя тоже вкладывают всю душу и по-прежнему утверждают, что они хотят одного: чтобы несправедливо и поспешно освобожденную от должности Хейди Уусталу, которая является важным членом их команды, восстановили в должности.

Одна из сторон должна отступить

Советник по образованию Люганузеской волости Арне Пийримяги на демонстрации сказал, что речь идет скорее не о предупредительной забастовке, а о забастовке солидарности. "Учителя сейчас ни о чем не предупреждают, своих требований они тоже не выдвигают", - сказал он. Их единственное требование - восстановление в должности Хейди Уусталу, - по его словам, неосуществимо.

"Речь идет о конфликте между работодателем и работником", - сказал он, констатировав, что его невозможно разрешить путем восстановления директора в должности. Решение вдобавок должен предложить суд, который, по всей вероятности, тоже не восстановит школьного директора в должности, но может востребовать в ее пользу денежную компенсацию.