Фото ⟩ Штормовой ветер сорвал крышу со здания спасательной бригады

Поскольку на данный момент в здании невозможно работать, с пятницы спасатели Ярваканди перейдут на дежурные смены в расположенные по соседству спасательные бригады. Ярваканди расположен в регионе с плотной сетью спасательных бригады, где наряду с такими профессиональными бригадами, как Вяндра, Пярну-Яагупи и Рапла, также действуют добровольные спасательные бригады в Локута, Кехтна и Валгу.

ФОТО: Päästeamet

Спасательный департамент в сотрудничестве с Riigi Kinnisvara AS найдет замену зданию. Как только она будет найдена, работа бригады Ярваканди возобновится. В четверг спасатели продолжают уборочные работы.

18 декабря от шторма пострадала крыша здания спасательной бригады Ярваканди. Ветер соврал четверть крыши — около 120 квадратных метров крыши типа SBS. Riigi Kinnisvara AS и спасательный департамент оценили ситуацию и составили план дальнейших действий. На крыше здания установят временное покрытие, чтобы защитить здание от погодных условий.