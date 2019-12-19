Фото: в Таллинне открыли два новых магазина Maxima

Сегодня, 19 декабря, Maxima открыла сразу два новых магазина: в Нымме, в историческом здании универмага Jannseni, для местных жителей открылся магазин шаговой доступности Maxima X, а в центре города, на бульваре Эстония, 7 открылся магазин комфортного формата Express.
По словам руководителя по операциям Maxima Eesti Юстинаса Кирбутаса, самым важным критерием при выборе места совершения покупок для жителей Эстонии является месторасположение магазина. «Опросы потребителей показывают, что хотя жители нашей страны не любят ходить в магазин, делают они это все же чаще латышей и литовцев: житель Эстонии посещает магазины 60 раз в месяц, – сказал Юстинас Кирбутас. – Желание каждый день употреблять свежие продукты питания заставляет людей чаще ходить в магазин, а самым предпочтительным местом совершения покупок является магазин рядом с домом или с работой».
В магазине Jannseni Maxima X почти 400 м2 торговой площади, на которой размещено 4000 наименований товаров в 53 категориях. Для удобного обслуживания клиентов в магазине имеются две обычные кассы и две кассы самообслуживания.
«Жители Нымме с нетерпением ждали открытия нового магазина. Магазин на этом месте работает уже давно, и жителям Нымме важно, чтобы рядом с домом был магазин, в котором можно быстро совершать повседневные покупки», - сказала на открытии магазина старейшина района Нымме Грете Шиллис.
Кроме этого, Maxima открыла сегодня на бульваре Эстония, 7 новый комфортный магазин формата Express, в котором и таллиннцы, и гости столицы смогут покупать закуски, готовые блюда на обед и ужин, а также совершать быстрые покупки на каждый день. Комфортный магазин формата Express предлагает ассортимент из 2000 наименований различных товаров.
В этом году Maxima инвестирует в обновление своей сети магазинов и открытие новых магазинов почти восемь миллионов евро. В общей сложности Maxima открыла уже четыре магазина, а пятый магазин в Копли дожидается открытия. В этом году также были обновлены магазины в Нарве, Хаапсалу, Пыльтсамаа, два магазина в Тарту и три магазина в Таллинне.