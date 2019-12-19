Доля сторонников и противников независимости среди жителей Шотландии с момента референдума о членстве в ЕС

(усредненные данные разных опросов в %, без неопределившихся)

Что будет, если Лондон не разрешит?

Сторонники независимости говорят, что, скорее всего, подадут в суд и попытаются доказать, что шотландский парламент имеет право сам, без согласия Лондона, объявить референдум.

Шотландские правоведы - по крайней мере, часть из них - полагают, что это вполне возможно. С их точки зрения, требование о согласии Лондона - это лишь общепринятое толкование положений закона о шотландской автономии, но их можно истолковать и иначе.

Во всяком случае, Шотландская национальная партия заверяет, что будет действовать строго по закону и не намерена, например, объявлять референдум в одностороннем порядке или устраивать какие-нибудь кампании неповиновения Лондону.

В начале декабря Никола Стёрджен сказала в эфире Би-би-си, что путь односторонних действий, который избрали лидеры сепаратистов Каталонии, "не ведет к независимости".

Следующим же "контрольным пунктом" для Стёрджен и соратников, помимо момента выхода Британии из ЕС, могут стать выборы шотландского парламента в 2021 году.

Если ШНП и другие сторонники независимости одержат на них убедительную победу и получат абсолютное большинство (сейчас у ШНП - относительное большинство, 62 из 129 мандатов), то это будет внушительным аргументом в пользу второго референдума.

Если референдум все же будет, то какого ждать результата?

Первый референдум осенью 2014 года сторонники независимости проиграли: 45% против 55%. С тех пор настроения все время менялись, но пока не принципиально.

Все опросы последних лет показывают, что доля сторонников единой Британии среди шотландского электората стабильно превышает долю сепаратистов - за исключением двух эмоциональных всплесков, один из которых произошел сразу после референдума 2016 года, а второй вызвал этой осенью своими решительными заявлениями о выходе из ЕС Борис Джонсон (см. график выше).

На выборах 12 декабря Шотландская национальная партия получила 80% шотландских мандатов, но собрала при этом далеко не подавляющее большинство голосов: за ее кандидатов проголосовали 45% избирателей. Таковы особенности британской избирательной системы.

Когда и если референдум будет объявлен, то на настроения шотландцев повлияют, во-первых, ситуация с реальным выходом Британии из ЕС, а во-вторых, агитация сторон перед референдумом. Но как именно они повлияют, сейчас гадать бесполезно.

Почему Шотландия вообще хочет отделиться?

Шотландцы из числа сторонников независимости приводят разные аргументы в защиту своей позиции, но главная причина - это, наверное, все-таки сентиментальное, романтическое отношение к истории Шотландии и идее ее независимости, наследие эпохи национал-романтизма и плод трудов Роберта Бёрнса и Вальтера Скотта.

Шотландия была независимым королевством в течение 800 с лишним лет, с IX века и до 1707 года.

История Шотландии все время была тесно связана с историей Англии, многие их монархи были родственниками (что не мешало им воевать), но они все же оставались совершенно отдельными королевствами - пока в 1603 году трон после бездетной Елизаветы Тюдор не унаследовал Джеймс (Яков) Стюарт, став одновременно королем и родной Шотландии, и Англии.

А еще через 100 бурных лет парламенты Шотландии и Англии проголосовали за союз двух стран и создание Великобритании.