Туристы будут штурмовать эстонско-российскую границу: названы ожидаемые часы пик

Петербуржцы и жители Ленобласти поедут на шопинг в Эстонию в преддверии Нового года, передает "Фонтанка".

К тому же у нас в разгаре атмосферные рождественские ярмарки и другие мероприятия.

Российские пограничники обещают при наплыве туристов организовывать реверсивное движение, открывать для легковушек грузовые полосы. От пассажиров же требуется заранее приготовить все документы.

В ведомстве назвали часы пик в пункте пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией: