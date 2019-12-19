Чт, 19.12.2019
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  • Туристы будут штурмовать эстонско-российскую границу: названы ожидаемые часы пик

Туристы будут штурмовать эстонско-российскую границу: названы ожидаемые часы пик

Нарвский погранпункт.

ФОТО: Илья Смирноа / Põhjarannik

Поток автомобилей в предстоящие выходные дни превысит пропускную способность погранпереходов на границе с Эстонией в два-три раза, предупредило 19 декабря Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Петербуржцы и жители Ленобласти поедут на шопинг в Эстонию в преддверии Нового года, передает "Фонтанка"

К тому же у нас в разгаре атмосферные рождественские ярмарки и другие мероприятия.

Российские пограничники обещают при наплыве туристов организовывать реверсивное движение, открывать для легковушек грузовые полосы. От пассажиров же требуется заранее приготовить все документы.

В ведомстве назвали часы пик в пункте пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией:

  • при выезде из РФ 20 декабря с 15.00 до 22.00, а 21 декабря с 10.00 до 23.00;
  • при въезде в РФ 21 декабря с 16.00 до 22.00, а 22 декабря с 09.00 до 14.00.

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