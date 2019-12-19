Журнал The Economist назвал Узбекистан страной года

Однако продвигаемые нынешним президентом преобразования "ускорились за последний год", подчеркивают авторы. В частности, власти республики "в значительной степени прекратили" принудительный труд и закрыли тюрьму "Жаслык" - одно из самых известных пенитенциарных учреждений страны с дурной репутацией.

Кроме того, "зарубежных технократов приглашают помочь перестроить государственную экономику", утверждают эксперты The Economist. По их оценке, "Узбекистану предстоит долгий путь, однако ни одна страна не продвинулась настолько далеко в 2019 году".

Наряду с Узбекистаном, эксперты издания рассматривали кандидатуры Новой Зеландии (за действия властей на резонансные теракты в мечетях Крайстчёрча), Северной Македонии (за переименование, положившее конец конфликту между Афинами и Скопье) и Судана (за свержение "одного из гнуснейших тиранов мира", президента Омара аль-Башира в ходе массовых протестов).