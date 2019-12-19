Журнал The Economist назвал Узбекистан страной года

Республика Узбекистан стала страной года по версии британского журнала The Economist. Эксперты издания особо выделили реформы, которые президент Шавкат Мирзиёев инициировал в начале 2018 года, говорится в материале, опубликованном в четверг, 19 декабря. По их словам, еще в 2016 году Узбекистан являлся "старомодной постсоветской диктатурой" и "закрытым обществом, управляемым исключительной жестокостью и некомпетентностью".
Однако продвигаемые нынешним президентом преобразования "ускорились за последний год", подчеркивают авторы. В частности, власти республики "в значительной степени прекратили" принудительный труд и закрыли тюрьму "Жаслык" - одно из самых известных пенитенциарных учреждений страны с дурной репутацией.
Кроме того, "зарубежных технократов приглашают помочь перестроить государственную экономику", утверждают эксперты The Economist. По их оценке, "Узбекистану предстоит долгий путь, однако ни одна страна не продвинулась настолько далеко в 2019 году".
Наряду с Узбекистаном, эксперты издания рассматривали кандидатуры Новой Зеландии (за действия властей на резонансные теракты в мечетях Крайстчёрча), Северной Македонии (за переименование, положившее конец конфликту между Афинами и Скопье) и Судана (за свержение "одного из гнуснейших тиранов мира", президента Омара аль-Башира в ходе массовых протестов).
В 2018 году The Economist назвал страной года Армению. Она продемонстрировала "шанс на демократию и обновление" после массовых протестов против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна, который до этого два срока находился на посту президента.