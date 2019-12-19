Международный конкурс молодых механиков приглашает к участию студентов из Эстонии

«Мы уже в третий раз организуем конкурс молодых механиков в Эстонии, и в этом году ожидаем наибольшего числа участников, потому что соревноваться между собой будут все крупнейшие в Эстонии центры профессионального образования для молодых инженеров-механиков в возрасте 18–23 лет», – сказала руководитель по маркетингу Inter Cars Eesti OÜ Екатерина Старостина. По ее словам, в Эстонии наблюдается большой дефицит мотивированных механиков, и это одна из причин, по которой они проводят конкурс.

«В этом году соревнования обещают быть интересными: в прошлом году выиграли ученики из Пярнуского уезда и Курессааре, однако в этот раз примут участие также студенты Таллиннского центра профессионального образования, Таллиннской Ласнамяэской школы механики и Ида-Вирумааского центра профессионального образования, которые являются одними из крупнейших школ в Эстонии», – сказала Старостина. Если в прошлом году на финал в Польшу отправили всех трех победителей, то в этом году выберут только одного, поэтому конкуренция будет еще серьезнее.

Екатерина Старостина призывает к участию всех молодых людей, потому что практика проведения конкурса в Эстонии и за рубежом показала, что иногда в финал попадают те ученики, от которых даже их учителя не ожидали высоких результатов. «Иногда потенциал учеников раскрывается только в условиях соревнований, и они приятно удивляют как своих учителей, так и родителей. Не стоит бояться, потому что первые два тура проведут в школах в электронном виде, и только в третьем туре восемь лучших участников встретятся для решения практических заданий», - добавила Старостина.

Ученики могут бесплатно зарегистрироваться на конкурс до 10 января 2020 года на странице www.noormehaanik.ee.