Премьер-министр Ратас: наша страна демократична, безопасна и является примером для всего мира

«За восемь месяцев пребывания в должности правительство предприняло шаги, которые определяют жизнь всех людей в Эстонии, чтобы и в будущем здесь было приятно жить. Осенью мы решили поддержать общую в Европейском союзе цель по достижению климатической нейтральности к 2050 году», – сказал Ратас. «Мы также заложили краеугольный камень первого объекта Rail Baltic – виадука Саустинымме. Это гарантирует в будущем более качественное сообщение с Европой, что в интересах нашего благополучия и безопасности».

«Среди прочего, правительство придает большое значение сокращению неравенства. Поэтому весьма отрадно, что в прошлом году уменьшилась как относительная, так и абсолютная бедность. Коалиция придает большое значение дальнейшей поддержке этого направления посредством своих решений», – добавил премьер-министр Ратас и отметил самое большое увеличение пенсий за последние 12 лет. «Достойная старость – это право каждого, поэтому мы решили в правительстве, что с апреля следующего года в результате индексации и внеочередного повышения средняя пенсия по старости увеличится на 45 евро».

Ратас также подчеркнул, что столпами безопасности, демократии и стабильности Эстонии являются и останутся в будущем Европейский союз и НАТО. «Состоявшаяся в Лондоне встреча лидеров НАТО подтвердила, что союзники едины и безопасность Эстонии непоколебима. Не менее непоколебимы и наши инвестиции в безопасность Эстонии. Нам не стоит забывать, что 15 лет в Европейском союзе были лучшими в истории Эстонии. Я убежден, что сильный и смотрящий в будущее Европейский союз – это лучшая гарантия мира и экономического роста на нашем континенте».

Премьер-министр также добавил, что в наступающем году правительство при помощи государственного бюджета внесет свой вклад, прежде всего, в области, которые требуют наиболее значительной поддержки. «Самоуправления могут рассчитывать на почти вдвое большие доходы, чем десять лет назад, на гравийных дорогах будет уложено твердое покрытие, будет увеличено финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, продолжится повышение зарплат в области внутренней безопасности, образования, культуры, спорта и социальной сферы».